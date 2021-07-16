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力推TJ錄取改革惹議 費郡公校學區總監 明年6月卸任

記者張筠／維州報導
費郡公校系統學區總監布拉布蘭德將於2022年6月30日期滿卸任。（費郡公校官網）
費郡公校系統學區總監布拉布蘭德將於2022年6月30日期滿卸任。（費郡公校官網）

維州費郡公校(FCPS)學區總監布拉布蘭德(Scott Brabrand)15日宣布將在明年6月期滿卸任，暫未提及卸任後的計畫；布拉布蘭德在任內推動族裔多元，尤其在去年底力推北維州明星高中湯瑪斯傑克遜(TJ高中)的招生改革，招致非議和不滿。

布拉布蘭德在費郡公校系統服務近30年，他15日發表公開信說，明年是他最後一年任費郡公校學區總監，將於2022年6月30日卸任，「我在費郡公校系統從實習生開始，到如今的學區總監，非常榮幸遇見眾多優秀學生、家長、教職、社區領袖和教育委員。」

布拉布蘭德列舉過去30年取得的成就，包括推動教育公平、加強學校紀律、推進TJ高中的招生改革、擴充費郡公校預算、改善公校教委和監事會的關係、提高教師薪資以及在技術方面的投資等。

費郡公校是維州最大公校系統，有198所學校和超過18萬8000名學生，其教育動態備受關注，其中討論度最高的是近期TJ高中的招生改革案；布拉布蘭德主張教育資源公平分配，增加TJ高中的各族裔學生人數，讓不同族裔、文化背景、經濟條件的學生都能申請，但此理念引起亞裔社區反彈，也有眾多家長批評布拉布蘭德「反亞裔」，沒有保持種族中立。

布拉布蘭德並未提及卸任後的規畫，他於2017年開始擔任費郡公校學區總監，此前曾教授社會研究，在亨頓高中(Herndon High School)和Lake Braddock中學當過校長助理，曾任費郡高中(Fairfax High School)校長，以及Lynchburg City公校系統的學區總監。

公校 學區 教育

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