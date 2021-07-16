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北美科技人才市場 華府列第3

記者羅曉媛／華盛頓報導

華府都會區是全美受教育程度最高的地區之一，科學、技術、工程與數學(STEM)領域人才也高度集中，信息技術(IT)產業多元，而根據不動產巨頭世邦魏理仕(CBRE)的最新年度報告，華府都會區是北美第三大科技人才市場，相關行業人才儲備多且集中。

CBRE的「科技人才評分」報告分析了以美國和加拿大為主的北美75個最具競爭力的科技人才市場，其中華府都會區在北美科技人才市場排第三，科技員工超過26萬5000人，比2015年增長10%；華府都會區同時也是北美科技人才最集中的第六大市場，科技員工占總員工比的8.8%。

該報告指，科技人才庫的大小與集中程度，是該地區疫情後經濟恢復的關鍵指標；CBRE副總裁拉皮爾(Meredith LaPier)說，鑑於人才庫體量大、供應足且教育程度高，華府都會區未來五到十年有望成長為最大科技市場之一，加上華府在住房與通勤捷運方面的基礎設施建設，科技人才市場預計有長足發展。

在科技人才教育程度方面，華府都會區排第二，51.4%的成年人口有本科以上學歷；當地也是科技行業職場最多元的地區，科技行業女員工占比32.3%，高於全美平均水平的27%。

不過在華府都會區經營科技公司的成本也較高，為北美第四「貴」，若在華府都會區經營一家辦公空間7萬5000平方呎、員工500人以上的企業，平均一年運營成本5580萬元。

根據該報告，北美最大科技人才市場前五依次為舊金山灣區、西雅圖、華府都會區、多倫多和紐約都會區。

此外，相比其他行業，科技行業受疫情影響較小，相關崗位在2020年增長0.8%，而非科技崗位同期減少5.5%；去年增長最迅速的IT工作類別是軟體工程師(software developer)和編程人員(programmer)，新增8萬5000個工作崗位，增幅4.8%。

華府 教育 疫情

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