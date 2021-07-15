華府亞太裔電影節開幕 多線上放映

第21屆華府亞太裔電影節本周四開幕。(官網截圖)

第21屆華府 亞太裔電影 節(D.C. Asian Pacific American Film Festival)本周四(今)在線上開幕，將在15日至25日期間放映來自九個國家及地區的55部影片，話題涵蓋移民故事、新冠疫情、女性領導力、社會公正等；電影節主任梅麗莎‧比薩尼(Melissa Bisagni)表示，美國 電影行業缺少對亞太裔故事的呈現，而這些故事才能完整表達何為美國。

華府亞太裔電影節自2000年創辦以來，主張從多元視角展現亞太裔故事，作品不僅話題、類型多樣，也覆蓋英語、中文、韓文等多語言；電影節從早期的家庭作坊式草根組織，已發展成今天本地稍具規模的電影文化活動。

受疫情影響，今年絕大多數影片改在網上放映，但閉幕影片、音樂劇「離家的女孩」（The Girl Who Left Home)，將在馬州銀泉鎮AFI Silver Theatre劇院放映。

開幕影片「美國化」(Americanish)，講述了來自巴基斯坦的一家人在紐約皇后區生活的移民故事，家中年輕一輩找尋自己作為美國人的身分認同，又不想與傳統習俗相悖。

由華裔Lisa Mao、Penny Lee導演及製作的長篇紀錄片「三座中國城的故事」(A Tale of Three Chinatowns)，講述了波士頓、芝加哥和華府三地的華埠故事，屆時也將播放華府「1882基金會」執行主任江權活(Ted Gong)與該片電影人對話的預錄視頻，分享創作背後的故事。

觀影及排片詳情可見電影節官網：www.apafilm.org。