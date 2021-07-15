亞馬遜贈北維阿靈頓郡住房用地 市值4000萬

亞馬遜捐出水晶屋的價值4000萬住房用地，將用於北維州阿靈頓郡的可負擔住房開發。(記者羅曉媛/攝影)

因應亞馬遜 第二總部入駐帶來的房價 升高，北維州阿靈頓郡近年來著重發展可負擔住房項目，亞馬遜本周宣布捐出水晶市(Crystal City)黃金地段的價值4000萬元住房用地，助力當地建造超過550戶的可負擔住房單位。

亞馬遜第二總部落戶阿靈頓郡水晶市，曾引發當地居民對房價、生活成本升高的擔憂，亞馬遜為平民憤，設立「住房公平基金」(Housing Equity Fund)以保第二總部附近有充足中低收入 住房；此次捐出的住房空地位於水晶市黃金地段公寓「水晶屋」(Crystal House)，價值約4000萬元。

阿靈頓郡政府將在本月稍晚開會討論此捐贈，若獲批准，最快2025年動工，開發商由阿靈頓郡政府決定；該項目有望給家庭收入在地區中位收入(AMI)80%以下的家庭提供逾550套可負擔住房，其中至少148套預留給家庭收入在AMI五成以下的家庭。

阿靈頓郡政府數據顯示，自2000年以來，當地損失近1萬4440座私有可負擔住房單位，而從2010年至2018年，當地房屋中位價增長近20%、房租中位價也增長11%，但同期家庭中位收入僅增7%。

「水晶屋」是毗鄰水晶市地鐵站的公寓片區，總占地16畝，因地理位置方便、設施齊全、空間大，深受大華府年輕職場人和學生租房族青睞；亞馬遜在今年1月給非營利組織「華盛頓住房保護」(WHC)提供3億8190萬元的低利率貸款及補助，用於購買水晶屋所在公寓社區及用地，以協助WHC保留當地的中低收入住房。

阿靈頓郡住房部門負責人安妮‧維內西亞(Anne Venezia)表示，亞馬遜展示出的奉獻與投入，將給本地社區增加可負擔住房方面帶來變革性機遇，未來在水晶屋動工的新項目，對於本地實現可負擔住房供應的目標也很關鍵。