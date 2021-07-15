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大華府郵遞時效「排倒數」 巴爾的摩全美差

記者張筠／華盛頓報導

新冠疫情期間全美郵遞服務滯緩，招來批評，促使監管部門調查整頓，結果顯示大華府多地郵遞服務的準時度在全美排名倒數，其中馬州巴爾的摩市是全美郵遞服務最不準時的地區，華府首都區(Capital district)排名倒數第三，維州首府里奇蒙(Richmond)倒數第五。

國會參院13日召開相關聽證，馬州聯邦參議員、參院撥款金融服務和政府委員主席范赫倫(Chris Van Hollen)在聽證會表示，國會議員們不斷收到民眾對郵遞服務延誤的投訴，除信件外，還包括藥物、政府福利、小商家經營所需用品等，服務延遲給眾多居民帶來不便。

根據美國郵政總局監察辦公室(Postal Service Office of Inspector General)的數據，馬州巴爾的摩市是全美郵遞服務最不準時的地區，華府首都區的郵遞準時程度在全美排名倒數第三，維州里奇蒙排名倒數第五。

郵遞服務準時程度排名前五的城市，有三個城市位於加州，分別是第一名的聖塔安那(Santa Ana)、第三名的聖地牙哥(San Diego)以及第四名的舊金山。

USPS監察長懷特康伯(Tammy Whitcomb)表示，新冠疫情期間郵政服務面臨諸多挑戰，加上郵政改革、董事層面人員更動，「因員工有限、人手不足，且疫情期間信件和包裹大增，全美郵政服務受極大影響」，郵遞服務滯緩最嚴重是在去年夏天，「當時正好是消費旺季。」

該情況目前稍好轉，但部分地區仍嚴重；懷特康伯表示，監察辦公室近期走訪全美郵政區，調查發現各地管理和規定執行效果缺乏連貫性，「很多規定和指示只通過口頭傳達，沒有書面規範。」

根據USPS近日發布的最新報告，目前服務處於2020財年第三季度以來的最好狀態，2021年4月到6月，87.5%的頭等信件和包裹(first-class mail)準時送達，比上一季度提升9%；范赫倫表示，整體上USPS的服務已在進步，但仍有很多地方需改進，國會也將持續密切監督。

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