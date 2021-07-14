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法官禁馬州提前停發聯邦失業補助

記者張筠／馬州報導

馬州巴爾的摩市巡迴法院13日頒布臨時禁制令(preliminary injunction)，禁止馬州提前停發每周300元的聯邦流行病失業補助，要求州政府繼續給失業者提供救濟金；州政府對此暫無評論。

聯邦失業補助由國會授權，原定發放到9月6日，霍根(Larry Hogan)政府早前打算提前停發該補助，以促進疫後經濟復甦，但遭失業維權團體提告；巴爾的摩市巡迴法院法官費切爾(Lawrence Fletcher-Hill)13日表示，若不頒布臨時禁制令，失業民眾將遭受無法彌補的傷害(irreparable harm)。

費切爾12日就本案舉行為期一天的聽證會，聽取雙方證詞，席間作為被告的馬州勞工廳廳長蒂凡妮·羅賓森(Tiffany Robinson)表示，馬州就業機會已連續13個月增長，同時在疫情期間，州府須打擊信息盜竊、失業詐騙等問題，失業補助的運營成本提高，處理失業申請的效率降低。

但費切爾表示，失業民眾不應成為犯罪問題的犧牲者，州府不能將打擊犯罪作為提前停發失業補助的理由。

代表失業群體的經濟分析師希爾斯(Michael Siers)在聽證會表示，疫情爆發後，各行業本就面臨員工短缺，終止失業補助不能解決人手短缺問題，還可能導致經濟更萎靡不振，因低收入居民的消費降低；州政府律師辯稱，其他24個停發聯邦失業補助的州，求職人數都增加了約5%；希爾斯則說，求職人數增加不等於就業人數增加。

拜登政府曾告知各州，停發聯邦失業補助需提前30天發通知，意味著即便各州不提前停發，也必須至少發到8月中旬；目前全美至少25個共和黨籍州長都計畫提前停發聯邦失業補助，他們指該項目削弱民眾就業積極性，不利於活絡經濟。

馬州 就業 疫情

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