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警搜捕兇嫌巴爾的摩商場外駁火 1嫌死2警傷

記者羅曉媛／馬州報導
巴爾的摩Security Square商場外的停車場發生槍案，兩名警察受傷，嫌犯中槍後不治。（美聯社）
巴爾的摩Security Square商場外的停車場發生槍案，兩名警察受傷，嫌犯中槍後不治。（美聯社）

馬州巴爾的摩警方13日上午在商場外執行逮捕任務時發生槍案，兩名巴爾的摩市警受槍傷就醫，暫無生命危險，一名嫌犯中槍後送醫不治，目前詳情仍在調查。

巴爾的摩市警局長哈里森(Michael Harrison)說，槍案發生在伍德朗(Woodlawn)社區的Security Square商場外的停車場，當時警察正執行逮捕任務，搜索巴爾的摩6月19日兇殺案的嫌犯及其汽車，他們在Security Square商場的停車場發現嫌犯及可疑車輛蹤跡，試圖靠近時，發生槍案。

巴爾的摩Security Square商場外的停車場發生槍案，兩名警察受傷，嫌犯...
巴爾的摩Security Square商場外的停車場發生槍案，兩名警察受傷，嫌犯中槍後不治。美聯社

哈里森說，嫌犯鮑威爾(Justin Powell)32歲，巴爾的摩人，他發現警方靠近後，走出車子向警察連開數槍，導致兩名巴爾的摩市警受傷，警方與對方交火數次，嫌犯至少身中一槍，之後送醫不治。

兩名受傷警察被送往馬里蘭大學創傷中心，醫院主治醫師斯加利亞(Thomas Scalea)說，兩人剛到醫院時情況並不樂觀，但現已轉危為安。

兩人隸屬巴爾的摩市警的逮捕令行動小組(Warrant Apprehension Task Force)，專門負責高風險逮捕令；他們也作為代理(deputized)美國法警的首都地區逃犯行動小組(U.S. Marshals Capital Area Regional Fugitive Task Force)成員，負責逮捕華府及巴爾的摩地區的逃犯，尤其是暴力犯罪者。

巴爾的摩市市長斯考特(Brandon Scott)感謝市警的警覺與努力，祝願他們儘快康復；他並表示，建立一座安全的城市需要讓暴力罪犯為其行為負責，這就是警方在做的事，「逮捕令行動小組的成員每天為了正義，在巴爾的摩街頭奔走，這些勇敢的男男女女將繼續追蹤暴力犯罪者，我們絕不允許那些傷害了他人還自以為能逃脫的罪犯逃離法律責任。」

案發現場附近的Security Square商場當日營業並未受影響，巴爾的摩郡警方及市警特別調查響應小組將繼續調查本案。

警察 暴力犯罪 美國

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