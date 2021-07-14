維州擬撥3.53億聯邦紓困金 助商家疫後復興

維州 州長諾譚(Ralph Northam)12日提案把3億5300萬元的聯邦新冠紓困金 ，用於幫助小商業主，以及旅遊、酒店等遭受疫情重創的行業。

維州從「美國 救援法案」分得43億元紓困金，州議會將在8月2日的特殊會期討論如何分配這筆錢，諾譚12日在維吉尼亞海灘(Virginia Beach)與州議會領袖見面，揭曉他對部分聯邦紓困金的使用計畫，包括給「重建維州經濟復甦資金」投入2億5000萬元，為小商業主提供補助。

諾譚說，維州正強勢回歸經濟復甦，但小商業作為維州經濟的基石，仍需更多幫助重回正軌，「『美國救援法案』給了我們千載難逢的機會，得以從疫情中重建、復興社區，並為我們共享的繁榮投資。」

參議會財政預算委員會主席、州參議員傑妮‧豪威爾(Janet D. Howell)表示，「重建維州經濟復甦資金」將為無數維州商家提供「救命錢」，現在還有許多商家仍在等待領取補助金，州議會應完整通過該項目，為商家提供支持。

去年3月至今年4月，維州旅遊業約損失145億元，諾譚也計畫投入5000萬元助旅遊業復甦，並投入5300萬元幫助啟動行業項目，透過給小商業的補助金帶動小鎮的經濟恢復與發展。