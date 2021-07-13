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維州亞市議會削資源官經費 增公校心理健康專員

記者張筠／維州報導

維州亞歷山卓市(Alexandria)市議會日前投票決定，將公校執法人員(school resource officer，簡稱SRO)的部分經費轉用於增聘心理健康專員，但公校教委和部分市議員對此反對強烈；亞歷山卓市長威爾森(Justin Wilson)表示，將按多數票的表決結果行事，但希望市議會改善與公校教委間的關係。

公校資源官是負責學校安全並預防犯罪的執法人員，他們也幫助培訓並教育教職及學生、制定安全計畫，協助學校與校外機構的聯繫；亞歷山卓市議會早前決定在2022財年預算削減校資源官的逾78萬元經費，本月又以5比1的表決結果，決定把削減的這部分資金用來增聘心理健康治療師、人類服務專員(human service specialist)、公共衛生護士，並資助輔導員項目(mentoring partnership)。

反對此方案的亞歷山卓市公校教委成員安德森(Cindy Anderson)表示，指校資源官旨在維護校園安全，在疫情對教學和校園生活已有極大影響的情況下，這一突變將阻礙學校教職的工作，「這些訓練有素的校資源官對學校各角落瞭如指掌，能解決安全問題」，撤除他們也意味著其他教職要承擔維安工作，對教學不利。

市議員艾米．傑克森(Amy Jackson)始終反對把該資金挪用到心理健康資源，她說，目前亞歷山卓市每所學校都有專門提供心理服務的人，包括社會工作者、心理學教師、護士等。

支持削減的市議員主張實行非武裝安保計畫，市議員艾圭里(Canek Aguirre)說，少一兩名資源官也不會導致學校大亂，非武裝的安保人員也有特殊技能，能維持學校秩序和安全。

市長威爾森也支持削減資源官經費，他表示，很遺憾看到部分市議員和公校教委持反對意見，但市府將根據多數意見行事，並說「希望公校教委和市議會的關係能儘快恢復。」

公校 疫情 投票

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