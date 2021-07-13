維州初創企業扶持金 至少4亞裔公司入選

維州 州長諾譚(Ralph Northam)12日公布獲得340萬「維州商業化資金」(CCF)的34個科技初創小公司，行業覆蓋農業及環境科技、自動駕駛、清潔能源、網路安全、數據分析、生命科學，以及空間與衛星，這也是CCF首批扶持資金得主，其中至少四家是亞裔 創辦的公司，每家公司最多可拿到10萬元。

維州去年設立創新夥伴局(VIPA)，支持初創企業從轉化研究到企業化，從種子前期到種子期融資，以及發展和商業化的創新周期，CCF是該局設立的首個初創企業扶持資金計畫，融合了之前的「維州科研商業化資金」項目和「維州投資基金」項目，此次獲得CCF扶持金的企業可把錢用於產品或服務研發的市場調研，智財權保護，營銷或試點等。

諾譚表示，協助科研突破，並把最新技術從實驗室轉換到消費者手中，將是驅動維州經濟發展並創造就業 的關鍵，「我有信心，CCF的首輪扶持金將帶來深遠影響，也祝賀這些創新者和企業家，他們研發的變革性解決方案將改善人們的生活、應對我們面臨的最嚴峻挑戰。」

此次獲得CCF資金的34家企業有12家位於北維州，另外至少有四家由亞裔創辦，包括在亨頓(Herndon)從事網路安全的AtWork Systems、在里奇蒙從事機器學習數據分析的Humanitru、在漢普頓(Hampton)從事空間與衛星技術的Psionic LLC，以及馬納薩斯市(Manassas)從事生命與健康科學的ZeoVation。關注經費申請機會可見官網：cit.org/ccf。