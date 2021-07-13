歡慶美國冰淇淋日 越裔女孩Nicecream店 本周日送冰淇淋

越南裔陳珊卓創辦本地連鎖冰淇淋店「Nicecream」，本周日將供應免費冰淇淋。(Nicecream提供)

7月18日(周日)就是美國冰淇淋日(National Ice Cream Day)，由越南裔陳珊卓(Sandra Tran，音譯)在大華府 創辦的連鎖冰淇淋店「Nicecream」，將於當天在華府、維州的四家門店送免費冰淇淋；陳珊卓表示，這既是慶祝冰淇淋日，也是慶祝疫情 肆虐一年多後，人們得以在美麗夏天再次享受熱愛的一切。

連鎖冰淇淋店「Nicecream」由本地少數族裔女性創辦並經營，最早源自一對吃貨情侶 — 陳珊卓與戀人韋斯福德(Gil Welsford)在自家廚房的一次美食嘗試，兩人根據陳珊卓的冰淇淋食譜 ，用液氮冰凍後製成冰淇淋，發現品質和味道都很不錯，兩人又繼續優化食譜，直到創辦「Nicecream」。

一開始兩人是在農夫市場賣「Nicecream」冰淇淋，受到食客熱烈反應，隨後兩人拿出積蓄，於2014年在北維州阿靈頓郡的Clarendon社區開了「Nicecream」的第一家門店，如今在大華府已有四家門店；陳珊卓和韋斯福德表示，「Nicecream」發展至今，堅持使用新鮮原材料和人道飼養產生的牛奶，未來希望繼續在大華府推廣她們對新鮮冰淇淋的熱情。

本周日正逢國家冰淇淋日，「Nicecream」在Clarendon、亞歷山卓Old Town，以及華府Admo和Shaw的四家門店將在當天供應免費冰淇淋，口味包括本地食客最喜歡的Nutella、Wild Blueberry、Cherry Bourbon Chocolate Chunk，以及Sweet Corn，食客只要到訪，就能獲得一顆免費冰淇淋球。

陳珊卓說，過去一年對於小商業主非常艱難，很高興能跨過疫情的坎，所以希望和社區一起慶祝。