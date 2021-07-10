蒙郡2022郡長之爭 住房政策成焦點

蒙郡郡長的2022年民主黨參選人，從左至右，艾瑞奇、芮莫、布萊爾。（WAMU）

距離馬州2022年6月初選不到一年，其中蒙郡(Montgomery)郡長之爭備受矚目，該郡住房政策和土地使用也將成為關鍵競爭點，現任郡長艾瑞奇(Marc Elrich)表示，蒙郡不需更多針對中低收入 群體的住房，以免交通堵塞和土地貶值；他的競爭對手、民主黨籍蒙郡郡議員芮莫(Hans Riemer)，則主張增加可負擔住房、創造就業 機會，吸引年輕人定居。

角逐連任艾瑞奇的競爭者，包括長期與他在經濟發展上有分歧的芮莫，以及三年前以蒙郡史上最小差距惜敗給他的企業家布萊爾(David Blair)。

本次郡長之爭焦點在住房政策和土地使用，艾瑞奇支持「不要建在我家後院」(not in my backyard)倡議，反對新建針對中低收入群體的住房，避免新住房導致現有土地貶值、交通堵塞、學校擁擠、破壞自然風光等，並擔心開發土地造成水管等基礎設施管理更複雜、社區犯罪率增加等。

艾瑞奇雖在蒙郡2022年預算增加了住房補貼的資金，但他表示，蒙郡不需要過多中低收入住房；芮莫反批這是在「阻礙蒙郡的經濟發展」。

芮莫主張放寬蒙郡住房限制，提供稅收減免，增加可負擔住房(affordable housing)和整體住房供應，創造就業機會，吸引年輕人定居，提高經濟活力；他支持「就在我家後院蓋」(yes in my backyard)，重視公共交通，推動宜步行社區(walkable neighborhood)。

艾瑞奇2019年曾反對一項住房決議，該決議目標在2023年為中低收入居民增建一萬戶住房，今年他也要求馬州交通廳(MDOT)在貝賽斯達市(Bethesda)的地鐵 紫線工程使用一條軌道，而非兩條，藉此為蒙郡節省5400萬元來用於其他交通工程；但芮莫說此舉會導致地鐵班次不足、客流量低等問題。

不過芮莫增加住房供應的主張，遭民主黨進步派批評「滿足建商的利益多於照顧民眾需求」，是為開發商創造收益，而沒給民眾打造真正的社區(community)。

艾瑞奇也稱，開發商應繳納更高稅款，以抵銷對蒙郡基礎設施和學校的影響，他表示，蒙郡住房資金應用於資源匱乏社區，而不是在高收入社區增建房屋。