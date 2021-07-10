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打擊網路性虐 維州啟動「無處遁形」社區教育

記者羅曉媛／維州報導

維州東區聯邦代理檢察官派拉卡(Raj Parekh)9日宣布，於維州啟動「無處遁形」(UnMasked)社區教育及預防項目，旨在提高社區對網路性虐的關注，這類案件在疫情期間大增，受害人以孩童和年輕人為主。

「無處遁形」項目結合地方、州、聯邦及非營利組織等跨領域合作，提供教育平台向初高中學生、大學生、家長、老師及社區，介紹網路性虐的威脅與可用資源，呈現內容將採用真實案例，並由執法部門、檢察官、受害人現身說法。

派拉卡說，網路罪犯專盯最易受傷害的群體下手，可能對社區及所愛之人造成毀滅性影響；打擊這類犯罪的第一步就是提高意識，「教育我們的年輕人和父母，給他們提供必要信息，避免罪案發生。」

活動將從2021-2022學年開始，包括在維州的學校、大學舉辦教育講座，核心內容將由全國失蹤與受虐兒童服務中心(NCMEC)的NetSmartz項目提供，相關案件的受害人、調查人員、法證專家、心理健康專家將為聽眾解說，形式包括互動、直播、視頻等，為聽眾提供經驗教訓、安全貼士，以及如何避免成為網路性虐的目標等。

全國失蹤與受虐兒童服務中心表示，2020年由於疫情宅家、缺乏社交，網路性虐罪案飆升，該中心的網路報案熱線(CyberTipline)從電子服務商處收到超過2140萬宗對兒童性虐事件的投訴，比之前一年增長27%，還有來自公眾的30多萬宗網路性虐投訴，比2019年翻倍。

派拉卡表示，對於那些已造成傷害的不幸案件，維州東區聯邦檢察官辦公室將對罪犯以最大法律限度起訴，為受害人討回公道，並威懾其他人，勿參與這類不道德的犯罪。

上報網路性虐事件可電1-800-843-5678或到網站：report.cybertip.org，CyberTipline由全國失蹤與受虐兒童服務中心和聯邦調查局(FBI)等執法部門共同運作；有意在學校舉辦「無處遁形」項目的相關活動，可聯繫[email protected]

教育 維州 檢察官

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