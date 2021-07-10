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馬州六旗接種站最後1天接種 未來改推移動疫苗診所

記者羅曉媛／馬州報導
馬州「六旗」遊樂園今年2月作為大型接種站開放，10日進行最後一天接種後關閉。(州長辦公室)
馬州「六旗」遊樂園今年2月作為大型接種站開放，10日進行最後一天接種後關閉。(州長辦公室)

馬州最早開放的大型新冠疫苗接種站「六旗遊樂園」(Six Flags)，將在10日(今)打完最後一批疫苗後關閉，自2月開放以來，「六旗」累計施打近34萬劑新冠疫苗；此次關閉象徵馬州結束州營大型接種站服務，未來工作重點包括消除接種差距、移動疫苗診所、免預約打疫苗等。

過去五個月來，馬州衛生廳、馬州國民兵(National Guard)、馬州緊急管理廳(MEMA)及聯邦政府合作，在全州多地開辦十多個大型接種站，其中「六旗」是今年2月馬州首個設立的州營大型接種站，至今接種33萬9000多劑，單日最高施打5000劑。

馬州州長霍根(Larry Hogan)表示，加速開設州營大型接種站曾幫助馬州撫平疫情曲線，這些接種站也成為其他州借鑑的榜樣，「大型接種站最持久的遺產就是在此接種疫苗的萬千個體的故事，以及接種那一刻，對於他們及家人的意義。」

他也感謝過去數月來，醫護人員、國民兵和義工風雨無阻，幫助馬州推進疫苗進度；州營大型接種站關閉後，州政府將把工作重心轉向疫苗公平行動小組 (VETF)、夏季流動診所(GoVax Mobile Summer Tour)，以及「一個都不能少」(No Arm Left Behind)倡議，繼續與全州24個地方衛生部門合作，提高未獲充分服務或易感群體的接種率。

馬州現已施打逾690萬新冠疫苗，75.3%的成年人口接種至少一劑，68.9%的成年人口完成接種，在全美排名第六；單日新增新冠確診也從高峰期的上千例降至上百例，確診率維持在0.82%的低位。

馬州 疫苗 國民兵

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