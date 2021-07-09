阿靈頓公寓愈蓋愈大 面積增幅冠全美

電商巨擘亞馬遜入駐阿靈頓，加上民眾疫情期間居家辦公需求增加，疫後也更重視生活質量，阿靈頓公寓面積增幅明顯。（記者張筠 / 攝影）

房地產網站RENTCafé公布最新數據顯示，全美36%的城市公寓愈蓋愈大，其中維州阿靈頓郡(Arlington County)公寓面積增幅最大，當前公寓平均905平方呎，比五年前增長近100平方呎；分析指原因包括電商巨擘亞馬遜 (Amazon)第二總部入駐，帶動社區發展，以及民眾疫情 期間居家辦公需求增加，疫後也更重視生活質量。

RENTCafé商業資訊經理瑞斯勒(Doug Ressler)表示，近年來主要購房群體為千禧世代(millennial)，但由於他們無法負擔高房價，多數仍選擇租住公寓，也有人因看重靈活性而不願買房，選擇租房，而許多年輕夫妻剛成家，需要較大的生活空間，因此全國有36%的城市新建公寓都愈來愈大。

阿靈頓郡公寓面積增幅尤其明顯，這也與亞馬遜第二總部入駐有關，該公司給大華府 地區創造大量高薪就業機會，帶動阿靈頓郡社區發展，高級公寓相應增加，吸引大量富裕人群遷入；RENTCafé數據顯示，阿靈頓新興公寓平均有905平方呎，比五年前增加近100平方呎。

瑞斯勒表示，全美的大都會公寓平均增加48平方呎，「這對郊區的大房子來說可能不足為奇，但此空間在大城市已非常寬裕，足以用作一個家庭辦公室，或作為臥室、客廳，能滿足疫情後民眾提高生活質量或居家辦公的需求。」

此外房產分析師斯波德利(Daryl Spradley)表示，年收入10萬元者比兩三年前明顯增加，這也推動公寓面積不斷擴大。

不過華府的公寓發展與該趨勢背道而馳，當前新興公寓的平均面積為721平方呎，比五年前小25平方呎，讓華府成為全美新興公寓面積最小的城市之一，主要原因包括華府開發商面臨更高的經費壓力，需想方設法修建有特色的高級建築，因此專用於出租的公寓面積就不斷縮小。