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巴市出招解決空房危機：屋前貼二維碼 一掃立獲訊息

記者羅曉媛／馬州報導
巴爾的摩市的空置房「越拆越多」，市府近日推出二維碼，寄望引起重視，進而改善困境。(馬州住房與社區發展廳)
巴爾的摩市的空置房「越拆越多」，市府近日推出二維碼，寄望引起重視，進而改善困境。(馬州住房與社區發展廳)

為解決空置房問題，馬州巴爾的摩市又出新招，近期為數百個空置房貼門前二維碼(QRcode)，方便居民掃碼後獲取更多相關信息，並藉此向公眾傳達空置房困境的嚴重。

巴爾的摩市議會去年通過新規，要求住房部門官員在全市約1萬5600個空置房張貼告示，告知社區居民可如何獲取該空置房的相關信息；過去一個多月來，住房官員已給655座空置房貼了二維碼，用手機掃碼後將轉到住房和社區發展局的頁面，可搜索該空置房的屋主信息或其他記錄，告示也標註聯絡電話410-396-0896，掃碼者可撥打或聯繫311詢問該空置房是否需要清潔或加固安全。

住房官員希望以此提高社區對空置房問題乃至街道荒蕪的關注，過去十年來，巴爾的摩市的空置房總量維持在1萬6000至1萬7000座；市府曾在2016年啟動為期四年的9400萬拆遷投資，以及6億元的補助，鼓勵二次開發空置房，還曾定目標要在2020年夏天之前，把空置房降到1萬5000座以下，但現狀仍是「越拆越多」。

業者表示，對於急切尋求空置房資源或想聯繫屋主的人，這類二維碼告示或許有幫助，但也很有限；馬州公平住房行動中心(Fair Housing Action Center)主任卡羅爾‧歐特(Carol Ott)說，聯繫屋主本身就極具挑戰，有些人早已過世，或屋主是有限責任公司，很難找到對應的聯繫人，「就和打地鼠一般，你不停找人，但找不到。」

非營利組織「抗爭荒蕪巴爾的摩」(Fight Blight Bmore)的創始人妮卡‧納迪(Nneka Nnamdi)，則擔心安全問題；她說，這些二維碼太小了，得走近才能掃碼，「但距離空置房太近也意味著不安全。」

還有人表示不確定這些二維碼能做什麼，因為如果有人發現該空置房有翻修的價值，可能早就重建並出租了。

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