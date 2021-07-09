人口流失嚴重 巴爾的摩「空置房」問題陷惡性循環

巴爾的摩市的空置房困境由來已久，作為馬州 最大城市，數十年來人口流失嚴峻，留下諸多房屋無人問津，儘管州政府及地方政府傾注各項資源重點扶持本地經濟、改善就業 ，但對於許多人稱作「惡性循環」的空置房問題，還尚未找到答案。

巴爾的摩在1950年曾是全美第六大人口城市，居民達百萬人，但隨著近郊發展、工業崗位流失，巴爾的摩的常住人口也逐年下滑，如今已減半至57萬人左右。

但人口流失卻帶不走居住的房產，久而久之就變為「有房但無足夠人口居住」；巴爾的摩市住房和社區發展局的數據顯示，1萬6000座空置房在過去十年來從未變動，其中市政府對2500座空置房和7000個空地持有產權，但無人入住、修補屋頂、修剪草坪，歷經時間與天氣變換，這些空置房已飽經風霜。

雜草叢生的人行道、破敗的門廊、木板釘死的窗戶(boarded-up windows)，還有從屋頂穿出的樹枝，讓周邊房產也變成危房，拉低整個社區的房產價值，許多社區的一整條街都已空置，居民流失加劇。

社區進步中心(Center for Community Progress)的資深研究員馬拉(Alan Mallach)稱巴爾的摩的空置房困境是「惡性循環」，「當搬走的人比遷入的多，就表明你的住房市場是供過於求；在巴爾的摩、底特律、聖路易斯(St. Louis)都是如此，供房量(空置房)一直在那，沒有變化。」

儘管巴爾的摩市政府近些年加大力度拆遷或改造空置房，例如去年2月至10月中改造了1500多座空置房，但同期房屋質檢員(housing inspectors)又列出1300多座新增的空置房，全市還有上萬座空置用地，幾乎所有社區都面臨類似挑戰。

巴爾的摩市住房和社區發展局前局長布雷夫曼(Michael Braverman)，去年8月突然被市長捷克楊(Bernard Jack Young)解僱，原因是巴城需要走新的方向；布雷夫曼在當地從事住房相關工作逾30年，他形容巴爾的摩的空置房困境就像「天文館天花板上的星星」，無論何時都在閃爍，提醒著它們的存在。