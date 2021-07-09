熱帶風暴愛莎過境 大華府暴雨 周末轉晴

大華府地區近兩周接連高溫和暴雨，熱帶風暴愛莎過境，本地降雨後又將重回濕熱。路透社

熱帶風暴 「愛莎」(Elsa)8日過境大華府 ，帶來持續到9日(今)的強降雨及洪災威脅，其中大華府東部地區尤其受影響，馬州 南部的卡維特郡(Calvert)、聖瑪麗郡(St Mary's)，以及維州東南部還有龍捲風警報；本地降雨累積2吋至5吋不等，「愛莎」過境後的周末，預測為晴或多雲的濕熱天氣。

大華府地區8日下午首迎熱帶風暴「愛莎」帶來的雷陣雨，隨著「愛莎」北上，馬州喬治王子郡、安奧蘭多郡(Anne Arundel)及馬州南部、維州契沙比克灣沿岸的北頸(Northern Neck)、馬州東岸(Eastern Shore)面臨更大降雨及洪災風險。

根據氣象預報，I-95州際公路以東地區受豪雨導致洪澇的影響更嚴重，洪水警報從8日下午5時持續到9日上午8時，尤其在排水情況不太好的地區，可能需要撤離或等待營救。

國家氣象局指，本地主要氣象威脅來自強降雨，數小時的連續雨勢足以使溪水與河流的水位上升，契沙比克灣和波多馬克河低潮沿岸地區則可能有龍捲風或暴雨(waterspouts)。

本地累積降雨量約為2、3吋，但馬州南部的部分地區降雨量可達5吋；鄰近華府的降雨量在0.5吋至1.5吋，I-95公路以西地區的降雨量約0.25吋。

氣象專家里基茲(Lauryn Ricketts)說，大華府暴雨過後，9日上午至中午有望轉晴，氣溫也升至華氏90度，但因冷鋒著陸，部分地區在9日下午或晚間可能再降陣雨，當天也依舊濕熱；周六、日則是晴天或多雲的濕熱天，氣溫在華氏85度至90度。