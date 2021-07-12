脊椎神經科、復健科專科金熙哲醫師談緊張性頭痛

脊椎神經科、復健科專科金熙哲醫師

馬州 華府脊椎神經專科診所 Rockville Family Chiropractic Clinic 的名醫金熙哲 Huichul Kim 醫師，談緊張性頭痛的成因、症狀及預防。

頭痛是最常發生的痛症之一，是影響生活質量，導致生產能力低下的主要健康問題。而且頭痛也是常見的臨床疾病。整體人口中的3%每天都會頭痛，約10%每周至少經受一次頭痛困擾，70%-90%的人一年至少會經歷一次頭痛。而且75%的兒童在到15歲之前都會經歷至少一次以上的頭痛。

頭痛是指頭部出現的所有痛症的總稱，由機械性刺激、化學性刺激、炎症、循環障礙等刺激到頭部的感知組織而產生的。頭痛不是特定的疾病單位，它可能是各種疾病的伴隨症狀，也可能是過度緊張或疲勞而產生的症狀，有時也可能是頭部疾病的警示。讓人憂慮的是產生頭痛症狀的大多數原因有可能是大腦問題或高血壓 引起的。不過值得欣慰的是頭痛患者中因腦瘤、腦出血等原因引起的比率還不到整體的10%。但若從未有過頭痛的人忽然出現嚴重的頭痛症狀時，則有可能是腦瘤、腦出血、腦膜炎、青光眼等疾病發出的重要信號，一定要到醫院接受準確的檢查和治療。

各種類型的頭痛症狀中最常見的就是緊張性頭痛，佔整體頭痛發病率的80%以上。這種緊張性頭痛雖然頻繁出現，看似容易，但卻很難治療。緊張性頭痛是由壓力過大、疲勞、睡眠不足等原因導致的，長時間用同樣的姿勢讀書、玩游戲、用電腦時，或長時間姿勢不當時，也會導致頸部周圍的肌肉 緊張，誘發頭痛。按年齡段來看，主要是20-40歲年齡段之間出現，下午或晚上容易出現症狀。男女發生的比率相似，女性發生的頻率偏多，不受家族史影響。

緊張性頭痛的主要症狀是從頭後部開始出現痛症，一直延伸到前部，導致脖子、頭皮和整個頭部都會感覺疼痛。會感到頭部像被繃帶繃緊般的壓迫感，太陽穴、頭皮和脖子後面都會感覺發悶疼痛。與頭部一側部位經常出現的偏頭痛不同，緊張性頭痛主要是兩側同時出現，也有可能局限在約10-15%左右的一側出現症狀。頭痛的同時眼睛或耳朵周圍也有可能會出現痛症，這主要是因為連接脖子的神經和支配臉部的神經相互銜接而產生的現象。

也有學者認為，緊張性頭痛是容易緊張的人在產生心理壓力時出現的心理上的緊張性頭痛症狀，肌肉僵硬並非頭痛的原因，而是頭痛的結果。緊張性頭痛無法通過X-Ray檢查、血液檢查、腦聲波檢查和腦單層拍攝等來診斷，只能靠臨床方法來判斷。因此，大部分情況下無法了解原因，只是簡單的對症下藥治療而已，無法究其原因進行治療，導致發展成慢性頭痛的可能性很高。

若一兩個月就會出現一次緊張性頭痛，為了做好預防工作，最重要的是要學會減壓，通過適當的興趣愛好和運動來緩解不滿、壓力和精神障礙，通過做一些伸展運動來緩解肌肉緊張。但如果一兩個月出現一次以上的頭痛症狀時，程度嚴重的話則需要接受治療。治療後即使頭痛有所好轉，姿勢不當、壓力過大、疲勞過度、體力低下、運動不足等還有可能引起再發，因此要檢查定期運動，保證充分的睡眠，做好再發前的預防工作。

金熙哲醫師聯絡電話：(301)881-3435，Rockville Family Chiropractic Clinic診所地址為：11921 Rockville Pike, Suite 411，(4樓)， Rockville, MD 20852。診所位於馬州洛城 Mid-Pike Plaza 對面，White Flint 紅線地鐵站北，地下室停車方便，第一小時免費停車，歡迎來電預約。