鼓勵年輕人打疫苗 馬州抽百萬獎學金

繼「疫苗 樂透」之後，馬州 又推出面向12歲至17歲年輕人的「獎學金疫苗樂透」，州長霍根(Larry Hogan)7日宣布啟動100萬元的「打疫苗獲獎學金」項目(VaxU Scholarship Promotion)，從12日起連續八周，每周隨機選兩名獎學金得主，每人可獲5萬元，足以支付州內學生讀公立大學的所有費用。

「打疫苗獲獎學金」項目將由馬州高等教育委員會(MHEC)與馬州衛生廳共同負責，從12日至9月6日，每周一隨機選取兩名獎學金得主，持續兩個月，勞工節當天將選四名得主；參與該項目須是符合馬州州內學費的12歲至17歲居民，且打了至少一劑新冠疫苗，一人最多只能得獎一次。

霍根7日在College Park馬里蘭大學宣布這項最新的疫苗激勵政策，該獎學金將以預付大學信託(Prepaid College Trust)或「馬里蘭529」教育儲蓄基金(Maryland529)的大學投資 計畫(College Investment Plan)方式發放，可用於年齡在12歲至14歲得獎者的預付馬里蘭四年制大學信託賬戶，或15歲至17歲得獎者的馬里蘭大學投資項目款項(contribution)。

馬州衛生廳廳長斯考萊德(Dennis R. Schrader)說，目前全州超過半數的12歲至17歲年輕人已接種，「打疫苗獲獎學金」只是動員該群體的又一方式，「當該群體打了疫苗，他們的家人、朋友及身邊更多的人都將獲得保護，這些已接種的年輕人也能給身邊尚未接種的同齡人做榜樣。」

與馬州早前推出的200萬元「疫苗樂透」活動類似，打了至少一劑疫苗的12歲至17歲居民，將自動生成各自的序列號供開獎，得獎者可選擇匿名，但將公布其所居住郡市。

用於發放獎學金的100萬元來自聯邦新冠紓困金，詳情可見官網：bit.ly/36mYAYW，有疑問可聯繫：[email protected]。