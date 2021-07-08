馬州提早停發失業補助挨告 法院裁定至少發到7/13

馬州上訴法院駁回霍根上訴，要求州府繼續給失業民眾發放補貼至少到13日。（州長辦公室提供）

為鼓勵就業 ，馬州 州長霍根(Larry Hogan)上月宣布提前停發每周300元的聯邦流行病失業補助，但引起不滿並挨告，馬州上訴法院(Maryland Court of Appeals)近日維持下級法院的裁決，駁回霍根政府的上訴，要求馬州政府繼續發放失業補助至少到7月13日。

6月初，霍根政府計畫從本月3日起停發聯邦失業補助，鼓勵民眾積極求職，但巴爾的摩維權團體「失業工人工會」將霍根和馬州勞工廳廳長蒂凡妮．羅賓森(Tiffany Robinson)告上法庭，稱此舉傷害許多人的利益，甚至無法維生，要求法官阻止霍根政府的決定。

巴爾的摩市巡迴法院3日發布一項為期十天的臨時限制令(restraining order)，要求霍根政府繼續給失業民眾發聯邦補助至少到7月13日，法院也將在此期間安排關於本案的公聽會。

霍根3日對巴爾的摩市法官的裁決提出上訴，稱「馬州目前有大量就業機會，聯邦就業補助會阻礙商家招聘員工，不利於馬州各行業恢復和經濟復甦」，他說，拜登 總統已說各州有權自行決定對經濟最好的作法，「我深信法官會做出對民眾返工、小商家發展、經濟振興都最有利的裁決。」

不過馬州上訴法院隨即駁回霍根的上訴，表示巴爾的摩法官已表明會在臨時限制令的十天內安排公聽會，探討臨時禁令的有效性，因此維持巴爾的摩法官的裁決，要求霍根政府繼續給失業民眾每周發300元聯邦補助至少到13日。

由國會授權的聯邦流行病失業補助原定發放至9月初，但全美包括霍根在內的20多名共和黨籍州長決定提前停止該計畫，以鼓勵民眾重回職場，避免失業者安於現狀，也改善餐飲等行業人力不足問題；但反對者稱停發津貼將使許多人生計受影響。