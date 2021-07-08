我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全球400萬死 美58.4%成人完全接種

台本土病例新低 確診增18例、3死 三級警戒延長

告別華爾街轉行YouTuber 于力成追逐古典鋼琴夢

記者羅曉媛╱華盛頓專訪
華裔YouTube博主、鋼琴演奏者于力成，發布原創專輯向人們講述音樂背後的故事。(于力成提供)
華裔YouTube博主、鋼琴演奏者于力成，發布原創專輯向人們講述音樂背後的故事。(于力成提供)

「音樂的基本在於講故事。」來自馬州蒙郡的華裔YouTube博主、鋼琴演奏者于力成(Lionel Yu)，6月底發布其首個原創鋼琴曲專輯「MusicalStories」，紀錄了他過去十年來，從華爾街金融業者轉行鋼琴演奏者的逐夢故事，既是給他自己的啟示，也是以他的音樂視角，「告訴人們這才是音樂該有的故事。」

于力成出生在中國杭州，5歲時隨家人移民來美，在馬州蒙郡長大，媽媽當時來美攻讀博士，爸爸則在做生意；說起自己和鋼琴結緣，于力成笑言，和許多亞裔家庭一樣，始於父母對子女多才多藝的規畫，當年5歲的他和孿生姊妹(twin sister)還沒下飛機，爸媽就已給兩人報名了鋼琴課。

華裔YouTube博主、鋼琴演奏者于力成，發布原創專輯向人們講述音樂背後的故事。...
華裔YouTube博主、鋼琴演奏者于力成，發布原創專輯向人們講述音樂背後的故事。(于力成提供)

儘管早從幼時就接觸鋼琴，但于力成說，真正喜歡上彈鋼琴是在他開始自己寫歌的11歲，「發現自己也能創作歌曲，很享受彈原創音樂的過程」。

而他對鋼琴的熱誠，也受到身為亞裔在美成長的經歷影響；「亞裔在美國成長、生活，不是一件容易的事。」于力成說，小時候文化的差異，常讓他對周遭社區有一種距離感(separation)，而音樂漸成他表達自己的方式，從前無法用語言表達交到的朋友，卻通過音樂結識到。

不過于力成的逐夢之路也非一帆風順，考慮到做音樂無法在短期內養活自己，為了早早獨立、不作啃老族，他選擇先去紐約大學商學院學金融，畢業後在華爾街工作了八年，但內心深處的最初夢想一直也在提醒著他。

於是在2008年，于力成先在視頻網站YouTube開設了自己的古典音樂鋼琴演奏頻道「MusicalBasics」，希望通過自己的鋼琴演奏，傳遞音樂背後的故事；起初他每隔1、2個月發布一條視頻演奏作品，既推動自己堅持做熱愛的事，同時也慢慢積累粉絲基礎。

如今該頻道已有超過85萬的訂閱，熱門演奏視頻的觀看數超過400萬，音樂網站Spotify也有逾五萬的忠實聽眾；他在今年6月發布的首張鋼琴演奏專輯「MusicalStories」，集合了12首原創作品，靈感取自他在紐約的生活經歷，以及作為亞裔所面臨的挑戰。

華裔YouTube博主、鋼琴演奏者于力成，發布原創專輯向人們講述音樂背後的故事。...
華裔YouTube博主、鋼琴演奏者于力成，發布原創專輯向人們講述音樂背後的故事。(于力成提供)

于力成舉例，早年自己在穩定工作與追求音樂夢之間糾結、徘徊，便寫了「Courage」(勇氣)這首歌，激勵自己抱持勇氣全職追求夢想；另一首「Too Late」(太遲)是他對少年時代夢想的追憶，告訴自己時間在一分一秒流逝，可能很快就來不及再追求那些兒時夢。

現在的于力成也繼續在逐夢之路努力，從全職YouTube博主，到多次在紐約卡內基音樂廳(Carnegie Hall)、莫金音樂廳(Merkin Concert Hall)等各地演出，今明兩年他還計畫在大華府地區舉辦鋼琴演奏會，並為YouTube頻道加入更多創新內容，在鋼琴的旋律之外，也融合嘻哈元素的B-Box等各種聲音，創造更繽紛多彩的和諧韻律。

亞裔 紐約大學 YouTube

上一則

設假公司詐領新冠紓困560萬 新州男認罪

下一則

返校上課凸顯「種族差異」 新賓2州最嚴重

延伸閱讀

川普宣布將對臉書、推特提告 指控遭社群網站封殺

川普宣布將對臉書、推特提告 指控遭社群網站封殺
溫網／4強廝殺 巴蒂vs.柯波兒 普莉絲可娃vs.莎芭蓮卡

溫網／4強廝殺 巴蒂vs.柯波兒 普莉絲可娃vs.莎芭蓮卡

重啟動力消退 史指終止連漲

重啟動力消退 史指終止連漲
紐約人壽線上理財講座／座合理避稅 跨國居民轉移海外財產可以這樣做

紐約人壽線上理財講座／座合理避稅 跨國居民轉移海外財產可以這樣做
華爾街看旺油價 美銀估明年漲至每桶100美元

華爾街看旺油價 美銀估明年漲至每桶100美元

熱門新聞

邁阿密機場29日因暴風雨打亂班機起降，許多乘客因趕不上轉機而必須排至少三小時隊等後更改新的班機。(安妮提供)

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

2021-07-01 11:41
近期航空班機上發生的乘客鬧事不守規矩的事件，多與乘客拒戴口罩有關。圖為一名女乘客因不願戴口罩與乘務人員對罵。(CBS電視截屏)

波士頓30高中生轉機拒戴口罩 爆衝突 航班延1晚

2021-07-07 22:05
休士頓槍手闖入住宅行刑式殺人案件，10歲女孩中槍後裝死求救。 (KHOU11畫面截圖)

爸媽妹妹遭屠殺 德州10歲女孩負傷裝死求援

2021-07-01 18:29
在台灣排第10類施打族群的陳偉達到休士頓美福藥局接種，免費、免排隊、還有三種疫苗可選擇。（記者封昌明／攝影）

不願在台灣排長隊 退休老師高價飛休士頓打疫苗

2021-07-06 19:38
因為疫情回不了休士頓的西格尼洛夫婦。（KHOU）

打完疫苗出國探親 卻卡在阿根廷回不了家

2021-07-07 15:15
圖為德州沃斯堡警察局長諾克（Neil Noakes）在槍案發生後舉行新聞發布會。美聯社

德州沃斯堡洗車店附近傳槍響 8人受傷

2021-07-04 13:25

精彩推薦

超人氣

更多 >
食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保
台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷
FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護

FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護
「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

吃荔枝差點失明 醫師：不是開玩笑 要注意每日攝取量

吃荔枝差點失明 醫師：不是開玩笑 要注意每日攝取量