告別華爾街轉行YouTuber 于力成追逐古典鋼琴夢

華裔YouTube博主、鋼琴演奏者于力成，發布原創專輯向人們講述音樂背後的故事。(于力成提供)

「音樂的基本在於講故事。」來自馬州蒙郡的華裔YouTube 博主、鋼琴演奏者于力成(Lionel Yu)，6月底發布其首個原創鋼琴曲專輯「MusicalStories」，紀錄了他過去十年來，從華爾街金融業者轉行鋼琴演奏者的逐夢故事，既是給他自己的啟示，也是以他的音樂視角，「告訴人們這才是音樂該有的故事。」

于力成出生在中國杭州，5歲時隨家人移民來美，在馬州蒙郡長大，媽媽當時來美攻讀博士，爸爸則在做生意；說起自己和鋼琴結緣，于力成笑言，和許多亞裔 家庭一樣，始於父母對子女多才多藝的規畫，當年5歲的他和孿生姊妹(twin sister)還沒下飛機，爸媽就已給兩人報名了鋼琴課。

華裔YouTube博主、鋼琴演奏者于力成，發布原創專輯向人們講述音樂背後的故事。(于力成提供)

儘管早從幼時就接觸鋼琴，但于力成說，真正喜歡上彈鋼琴是在他開始自己寫歌的11歲，「發現自己也能創作歌曲，很享受彈原創音樂的過程」。

而他對鋼琴的熱誠，也受到身為亞裔在美成長的經歷影響；「亞裔在美國成長、生活，不是一件容易的事。」于力成說，小時候文化的差異，常讓他對周遭社區有一種距離感(separation)，而音樂漸成他表達自己的方式，從前無法用語言表達交到的朋友，卻通過音樂結識到。

不過于力成的逐夢之路也非一帆風順，考慮到做音樂無法在短期內養活自己，為了早早獨立、不作啃老族，他選擇先去紐約大學 商學院學金融，畢業後在華爾街工作了八年，但內心深處的最初夢想一直也在提醒著他。

於是在2008年，于力成先在視頻網站YouTube開設了自己的古典音樂鋼琴演奏頻道「MusicalBasics」，希望通過自己的鋼琴演奏，傳遞音樂背後的故事；起初他每隔1、2個月發布一條視頻演奏作品，既推動自己堅持做熱愛的事，同時也慢慢積累粉絲基礎。

如今該頻道已有超過85萬的訂閱，熱門演奏視頻的觀看數超過400萬，音樂網站Spotify也有逾五萬的忠實聽眾；他在今年6月發布的首張鋼琴演奏專輯「MusicalStories」，集合了12首原創作品，靈感取自他在紐約的生活經歷，以及作為亞裔所面臨的挑戰。

華裔YouTube博主、鋼琴演奏者于力成，發布原創專輯向人們講述音樂背後的故事。(于力成提供)

于力成舉例，早年自己在穩定工作與追求音樂夢之間糾結、徘徊，便寫了「Courage」(勇氣)這首歌，激勵自己抱持勇氣全職追求夢想；另一首「Too Late」(太遲)是他對少年時代夢想的追憶，告訴自己時間在一分一秒流逝，可能很快就來不及再追求那些兒時夢。

現在的于力成也繼續在逐夢之路努力，從全職YouTube博主，到多次在紐約卡內基音樂廳(Carnegie Hall)、莫金音樂廳(Merkin Concert Hall)等各地演出，今明兩年他還計畫在大華府地區舉辦鋼琴演奏會，並為YouTube頻道加入更多創新內容，在鋼琴的旋律之外，也融合嘻哈元素的B-Box等各種聲音，創造更繽紛多彩的和諧韻律。