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馬州州長霍根計畫提早停發失業補助被告 法院裁決發至7/13

記者張筠／馬州報導
馬州最高法院近日駁回霍根上訴，維持地方法院裁決，要求州府繼續給失業民眾發放補貼至少到13日。（州長辦公室提供）
馬州最高法院近日駁回霍根上訴，維持地方法院裁決，要求州府繼續給失業民眾發放補貼至少到13日。（州長辦公室提供）

馬州州長霍根(Larry Hogan)上月宣布提前停發每周300元的聯邦流行病失業補助，為鼓勵就業，但引起不滿且被告，馬州最高法院近日維持下級法院的裁決，駁回霍根的上訴，要求霍根政府繼續發放失業補助至少到本月13日。

霍根6月初計畫從本月3日起停發聯邦失業補助，鼓勵民眾積極求職，但巴爾的摩維權團體「失業工人工會」將霍根和馬州勞工廳廳長羅賓森(Tiffany Robinson)告上法庭，稱這傷害許多民眾的利益，甚至無法維生，要求法官阻止霍根政府這一決定，巴爾的摩市巡迴法院3日發布一項為期十天的臨時緊急命令，要求霍根政府繼續給失業民眾發聯邦補助至少到7月13日，法院也將在此期間安排關於本案的公聽會。

霍根3日對巴爾的摩市法官的裁決提出上訴，稱「馬州目前有大量就業機會，聯邦就業補助會阻礙商家招聘員工，不利於馬州各行業恢復和經濟復甦」，他說，拜登總統已說各州有權決定對經濟最好的作法，「我深信法官會做出對民眾返工、小商家發展、經濟振興都最有利的裁決。」

不過馬州最高法院隨即駁回霍根的上訴，表示巴爾的摩法官已指會在緊急命令的十天內安排公聽會，探討初步禁令的有效性，因此最高法院維持巴爾的摩法官的裁決，要求霍根政府給失業民眾每周發300元聯邦補助至少到13日。

美國國會授權的聯邦流行病失業補助原定發放至9月，但全美包括霍根在內的20多名共和黨籍州長決定提前終止該計畫，以鼓勵民眾積極求職，避免失業者安於現狀，也能改善餐飲等行業人力匱乏又招不到員工的問題；但反對者稱這會斷掉許多民眾的生計。

馬州 就業 拜登

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