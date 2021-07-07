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關注心理健康避免輕生 馬州托馬斯·拉斯金法案生效

記者張筠／馬州報導

為紀念馬州聯邦眾議員拉斯金(Jamie Raskin)之子托馬斯·拉斯金(Thomas Bloom Raskin)，並解決民眾心理健康問題，馬州州議會早前通過的「托馬斯·拉斯金法案」(Thomas Bloom Raskin Act)本月生效；該法案增加全州心理專員，讓有需要的民眾可直接通過「211電話系統」獲得專業輔導，專員也定期致電有情緒障礙的民眾，關懷他們的心理狀況，降低輕生概率。

拉斯金之子托馬斯多年來受抑鬱症困擾，去年自殺時年僅25歲，為避免更多悲劇，馬州州議會通過無黨派分歧的「托馬斯·拉斯金法案」，增加全州心理健康資源，普及關於情緒問題的教育，馬州州長霍根(Larry Hogan)也稱這項法案將「拯救無數生命」。

馬州原已有「211電話系統」，主要服務老年人，定時提醒他們吃藥並提供醫療諮詢等，「托馬斯·拉斯金法案」生效後，州府將增加心理健康專員，任何有情緒需求的民眾都可撥打電話尋求專業幫助，及時排解情緒障礙，而心理專員也會按時致電關懷、慰問，以避免對方輕生。

美國致力於心理健康的最大草根團體「全國精神疾病聯盟」(NAMI)顧問塞弗爾斯(Moira Cyphers)表示，拉斯金公開談論兒子及其經歷，引起社會對心理健康和自殺問題的重視，並讓這些議題「正常化」(normalize)，讓正在經歷情緒困擾的民眾有勇氣面對親友，重生希望，與抑鬱等情緒對抗。

塞弗爾斯表示，新冠疫情爆發後，有情緒問題的民眾驟增；馬州衛生廳(MDH)數據顯示，2020年第四季度馬州因心理問題撥打211電話的人數比前年同期增加了61%，NAMI的數據也顯示，2020年全美向NAMI尋求心理輔導的民眾增加了70%。

馬州「211電話系統」主席艾斯科(Quinton Askew)表示，有需要的民眾可撥打211，按1之後連線專員，或把郵遞區號用短信發給號碼898211，即可獲得在線專員輔導；有輕生想法，也可撥打全國自殺預防熱線(800)273-8255。

馬州 美國 眾議員

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