5歲東北雄虎入駐華府動物園 準備配對生小虎

動物園稱馬帝斯非常冷靜、好奇、謹慎，是一隻很酷的大貓。（國家動物園提供）

華府 國家動物園 (National Zoo)近日迎來一隻五歲的雄性東北虎(Amur tiger)馬帝斯(Metis)，動物園計畫讓牠和華府的九歲雌性東北虎尼基塔(Nikita)配對；若配對順利、尼基塔成功懷孕，國家動物園將在73年來首次迎來東北虎幼崽。

國家動物園表示，馬帝斯今年4月從印第安納波利斯動物園(Indianapolis Zoo)來到華府，「牠非常冷靜、好奇、謹慎，是一隻很酷的大貓(即大型貓科動物)」，現已適應國家動物園的生活；牠重360磅，是國家動物園現有的三隻老虎中最大的一隻，尼基塔排第二，重275磅，最小的是雌性蘇門答臘虎達麥(Damai)。

馬帝斯是通過「動物園和水族館物種生存計畫協會」(SSP)的繁殖計畫，從印第安納來到華府，計畫與國家動物園的九歲雌性東北尼基塔配對，在品種繁衍上具有重大意義。

「若一切順利，兩隻老虎對彼此產生興趣，飼養員會等到牠們進入發情期時，讓牠們生活在同一空間。」國家動物園表示，成年雌性老虎大約每月發情一次，那也是牠們最願意分享空間和繁殖的時間；東北虎一般在冬季繁殖。

國家動物園上次迎來新生東北虎還是1948年，若這次尼基塔懷孕並誕下幼崽，將是華府73年來首次迎接東北虎幼崽。