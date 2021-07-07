我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台確診增39例、9死 桃園地勤染疫啟動大規模篩檢

14天後109人仍消失：邁阿密樓塌慘案「慢動作磨難」

大華府酷熱指數7日破百 接著連兩天有雨稍降溫

記者羅曉媛／華盛頓報導
6、7日是華府今年最熱的兩天，周三晚間或降暴雨。(記者羅曉媛／攝影)
6、7日是華府今年最熱的兩天，周三晚間或降暴雨。(記者羅曉媛／攝影)

上周甫經歷一波熱浪的大華府，本周濕熱繼續，昨天與今天預計是今年大華府最熱的兩天，氣溫達到華氏96度和97度；國家氣象局已對本地多數地區發布高溫預警，而由於濕度高，7日的酷熱指數可能達到105度，體感溫度也將超過100度。

大華府剛在上周三(6月30日)創下今年最熱的華氏95度高溫天，本周又再打破高溫紀錄，6、7日連續兩天熱浪來襲，直到7日晚間可能會有雷陣雨，屆時渴望使本地降溫。

熱帶風暴「愛莎」(Elsa)預計在本周四(8日)或周五(9日)抵達大華府地區，預計溫度將因此下降，但濕度仍然較高；氣象預報周四最高溫在華氏85度左右，部分地區在午後有雷陣雨，周五上午則有陣雨和暴風雨，之後放晴，最高溫將爬升到90度左右。

氣象專家提醒，高溫天應格外注意在戶外工作的時間，盡量把戶外工作安排在清晨或晚間，保持充足水分，多進空調房休息，穿寬鬆、輕便、淺色的衣服，幫自己降溫。

高溫天氣可能引發中暑虛脫(heat exhaustion)或中暑(heat stroke)，中暑虛脫的跡象包括爆汗、面色蒼白、發冷、皮膚溼冷、脈搏虛弱、噁心嘔吐、肌肉抽筋、疲憊頭暈、頭痛暈厥；中暑則包括體溫超過華氏103度，皮膚發紅、乾燥、發熱，脈搏狂跳、頭痛頭暈，噁心或失去意識。

部分政府也相應開放避暑中心，華府避暑中心地圖：bit.ly/3dRB5vc，馬州避暑中心列表：bit.ly/3hjIaXG。

高溫 華府 熱浪

上一則

5歲東北雄虎入駐華府動物園 準備配對生小虎

下一則

亞城看板／數位華語文培訓 17日啟動

延伸閱讀

致命熱浪席捲北美 熱到蛤蜊「熟開了」

致命熱浪席捲北美 熱到蛤蜊「熟開了」
佛州塌樓增至36死 109失蹤 屍體腐爛DNA鑑識難度增

佛州塌樓增至36死 109失蹤 屍體腐爛DNA鑑識難度增
熱帶風暴愛莎北移往佛州 古巴疏散10萬人

熱帶風暴愛莎北移往佛州 古巴疏散10萬人
佛州塌樓爆破後找到4罹難者 增至28死

佛州塌樓爆破後找到4罹難者 增至28死
熱帶風暴來襲前夕 佛州塌樓爆破

熱帶風暴來襲前夕 佛州塌樓爆破

熱門新聞

邁阿密機場29日因暴風雨打亂班機起降，許多乘客因趕不上轉機而必須排至少三小時隊等後更改新的班機。(安妮提供)

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

2021-07-01 11:41
一名被控偷窺狂的男子在Valero加油站遭對街的屋主槍傷。(ABC13截圖)

疑偷窺狂趴少女窗外自嗨 德州爸怒轟四槍

2021-06-29 18:19
休士頓槍手闖入住宅行刑式殺人案件，10歲女孩中槍後裝死求救。 (KHOU11畫面截圖)

爸媽妹妹遭屠殺 德州10歲女孩負傷裝死求援

2021-07-01 18:29
馬斯克在德州租的盒子屋由Boxabl生產。(Boxabl網頁)

影／馬斯克高調遷德州 竟租400呎「盒子屋」 看個透

2021-06-29 17:24
14歲休士頓女孩Nevaeh Wade（右），接受自己可能活不久的事實後，列了自己的遺願清單。（FOX 26）

她才14歲坦然等候死亡 臨終遺願簡單卻有門檻

2021-06-28 17:57
圖為德州沃斯堡警察局長諾克（Neil Noakes）在槍案發生後舉行新聞發布會。美聯社

德州沃斯堡洗車店附近傳槍響 8人受傷

2021-07-04 13:25

精彩推薦

超人氣

更多 >
500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉

500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉
印太總監坎伯：美國不支持台灣獨立

印太總監坎伯：美國不支持台灣獨立
美軍撤離阿富汗 中國搶進打造「中巴經濟走廊」

美軍撤離阿富汗 中國搶進打造「中巴經濟走廊」
美軍「不告而別」 漏夜撤離阿富汗 巴格蘭基地被洗劫

美軍「不告而別」 漏夜撤離阿富汗 巴格蘭基地被洗劫
Delta加速傳播 紐約陽性率反彈

Delta加速傳播 紐約陽性率反彈