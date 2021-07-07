大華府酷熱指數7日破百 接著連兩天有雨稍降溫

6、7日是華府今年最熱的兩天，周三晚間或降暴雨。(記者羅曉媛／攝影)

上周甫經歷一波熱浪 的大華府 ，本周濕熱繼續，昨天與今天預計是今年大華府最熱的兩天，氣溫達到華氏96度和97度；國家氣象局已對本地多數地區發布高溫 預警，而由於濕度高，7日的酷熱指數可能達到105度，體感溫度也將超過100度。

大華府剛在上周三(6月30日)創下今年最熱的華氏95度高溫天，本周又再打破高溫紀錄，6、7日連續兩天熱浪來襲，直到7日晚間可能會有雷陣雨，屆時渴望使本地降溫。

熱帶風暴「愛莎」(Elsa)預計在本周四(8日)或周五(9日)抵達大華府地區，預計溫度將因此下降，但濕度仍然較高；氣象預報周四最高溫在華氏85度左右，部分地區在午後有雷陣雨，周五上午則有陣雨和暴風雨，之後放晴，最高溫將爬升到90度左右。

氣象專家提醒，高溫天應格外注意在戶外工作的時間，盡量把戶外工作安排在清晨或晚間，保持充足水分，多進空調房休息，穿寬鬆、輕便、淺色的衣服，幫自己降溫。

高溫天氣可能引發中暑虛脫(heat exhaustion)或中暑(heat stroke)，中暑虛脫的跡象包括爆汗、面色蒼白、發冷、皮膚溼冷、脈搏虛弱、噁心嘔吐、肌肉抽筋、疲憊頭暈、頭痛暈厥；中暑則包括體溫超過華氏103度，皮膚發紅、乾燥、發熱，脈搏狂跳、頭痛頭暈，噁心或失去意識。

部分政府也相應開放避暑中心，華府避暑中心地圖：bit.ly/3dRB5vc，馬州避暑中心列表：bit.ly/3hjIaXG。