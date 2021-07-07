改善婦幼保健 馬州撥款7200萬元

霍根政府宣布7200萬元的婦幼保健計畫，旨在消除全州婦幼保健差異，著重預防和提早干預。(州長辦公室提供)

馬州 州長霍根(Larry Hogan)6日宣布啟動7200萬元的「婦女及幼兒保健」(maternal and child health care)新計畫，旨在消除全州範圍的婦幼保健差異，透過加大對產前護理、產後護理及幼兒健康檢查等的投資 ，著重預防與早期干預，為今後數代馬州人的健康舖路。

根據婦幼保健轉型計畫，馬州衛生服務成本審查委員會(HSCRC)將在未來四年內，每年為此提供1000萬元用於相關護理項目和計畫，馬州衛生廳(MDH)每年將獲200萬元，馬州醫療補助(Medicaid)計畫每年將獲800萬元，同時每年也可獲得聯邦匹配資金，綜上使該保健計畫的總金額達到7200萬元。

HSCRC資助的項目包括擴大針對高風險孕婦或兩歲以下幼兒的家訪服務，報銷助產師費用(doula services)，為低風險孕婦提供篩查性傳播疾病和HIV等產前護理(group prenatal care)，為三歲以下幼兒及家庭提供幼兒接種、降低產後抑鬱等服務，以及為濫用鴉片(opioid)的孕婦、產後人員提供額外幫助等。

此外，馬州州議會也在今年立法季通過新法，為產後兩個月到12個月的媽媽擴大醫療補助，涵蓋綜合醫療、牙醫及其他健康護理方面，並額外提供1700萬元資金，用於改善參與馬州醫療補助計畫 的媽媽的健康。

馬州2019年度的產婦死亡率報告(Maternal Mortality Review)顯示，馬州每十萬新生兒出生就有24.8的產婦死亡，產婦死亡率在全美排第22；馬州衛生廳副廳長陳瑾琳(Jinlene Chan)表示，透過設立並擴大這些保健項目，馬州就能為更多人提供護理，尤其對慢性病患者，提前干預很重要，有助她們通往更健康的未來。