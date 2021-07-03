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暴風雨+龍捲風 大華府6萬戶停電

記者張筠／華盛頓報導
道奇在車內拍到的龍捲風場面。（道奇提供）
道奇在車內拍到的龍捲風場面。（道奇提供）

華府地區1日的暴風雨及龍捲風造成多地道路及房屋損毀，部分地區停電，逾6萬戶居民受影響，國慶籌備工作也受阻，國家廣場大量移動公廁翻倒，民眾出行也更困難，部分地鐵站停運；有居民稱從未在華府見過龍捲風，但現場令人恐懼，甚至感覺會喪命。

暴風雨雖讓大華府的連日高溫稍有緩解，但維州阿靈頓郡、費郡、亞歷山卓市，馬州喬治王子郡、蒙郡等多地的道路損毀，交通受阻，許多房屋被大樹砸毀，居民受傷送醫，華府也有一棟施工建築坍塌，至少五名工人受傷，國家廣場(National Mall)附近也有多棵大樹被吹倒，大量移動公廁翻倒或損壞，給國慶節的前期籌備增加障礙。

國家氣象局1日傍晚對華府、維州和馬州的絕大多數地區發布洪水警報，華府和馬州喬治王子郡、安奧蘭多郡(Anne Arundel County)還發布龍捲風警報，極端天氣導致大面積停電，逾6萬戶人家受影響。

暴風雨來臨時道奇(Michelle Dolge)正好隨家人踏上國慶節旅途，在車內拍到龍捲風襲來的場面，「拿出相機時，我意識到這要麼是我此生拍到的最佳照片，要麼是我拍到的最後一張照片」，狂風暴雨令人恐懼；馬州居民湯瑪斯(Bob Thomas)也親眼看見他種植了37年的大樹被龍捲風連根拔起。

大華府地區1日的暴風雨及龍捲風造成多地道路及房屋損毀，部分地區停電，逾6萬戶居民...
大華府地區1日的暴風雨及龍捲風造成多地道路及房屋損毀，部分地區停電，逾6萬戶居民受影響。（WTOP）

華府 龍捲風 馬州

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