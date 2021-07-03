霸凌、歧視、性騷擾不斷 華盛頓橄欖球隊挨罰千萬

華盛頓橄欖球隊因職場文化不良，近日被NFL罰款1000萬元。（華盛頓橄欖球隊提供）

華盛頓橄欖球隊(Washington Football Team)因多年來存在霸凌、恐嚇、歧視 、性騷擾 等不良行為，近日被國家美式橄欖球聯盟(NFL )罰款1000萬元，並須改善球隊文化，建立投訴和審查機制，未來至少兩年該球隊也須定期提交職場環境報告。

NFL表示，華盛頓橄欖球隊的球隊文化和訓練環境存在諸多問題，霸凌、恐嚇現象經常發生，許多女性員工也反應多年來被性騷擾、歧視，工作中不被尊重；經過近一年的調查，NFL決定對該球隊罰款1000萬元，將這筆罰款捐給致力打擊職場霸凌、提升性別和族裔平等的慈善團體。

NFL的聲明表示，這些問題源於管理層，高層領導忽視不當行為，甚至參與其中，給球隊定下不良基調，該球隊人力資源不足，缺乏有效、一致的管理流程，沒有適當的投訴渠道，員工普遍生活在恐懼中，導致問題更複雜。

2020年7月「華盛頓郵報」(Washington Post)披露華盛頓橄欖球隊數十名女員工被騷擾或歧視，NFL因此啟動審查，近一年訪問了逾150名員工，球隊擁有者史奈德(Dan Snyder)也接受兩次訪談。

被懲處後，史奈德通過聲明表示，「我沒意識到問題如此嚴重，我允許了這種不良文化的存在和延續，作為球隊擁有人，我對此負責。」

史奈德承諾改善球隊環境和職場文化，包括增設投訴騷擾的渠道，懲戒不良行為，定期調查球隊環境，培訓員工，雇用更多女性和少數族裔，提升管理層的族裔多元及平等，授權人力資源和法律部門調查不當行為等。

該球隊也宣布史奈德妻子譚亞·史奈德(Tanya Snyder)將擔任聯合首席執行官(co-CEO)，與丈夫共同管理球隊，監督球隊的日常運營，代表參加所有比賽活動。

NFL將繼續審查該球隊新管理團隊的運作，要求該球隊在未來至少兩年要定期提交工作報告、球隊文化調查、員工投訴情況等。