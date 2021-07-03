我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增76例、10死 3大果菜市場確診數破百

紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人

霸凌、歧視、性騷擾不斷 華盛頓橄欖球隊挨罰千萬

記者張筠／華盛頓報導
華盛頓橄欖球隊因職場文化不良，近日被NFL罰款1000萬元。（華盛頓橄欖球隊提供）
華盛頓橄欖球隊因職場文化不良，近日被NFL罰款1000萬元。（華盛頓橄欖球隊提供）

華盛頓橄欖球隊(Washington Football Team)因多年來存在霸凌、恐嚇、歧視性騷擾等不良行為，近日被國家美式橄欖球聯盟(NFL)罰款1000萬元，並須改善球隊文化，建立投訴和審查機制，未來至少兩年該球隊也須定期提交職場環境報告。

NFL表示，華盛頓橄欖球隊的球隊文化和訓練環境存在諸多問題，霸凌、恐嚇現象經常發生，許多女性員工也反應多年來被性騷擾、歧視，工作中不被尊重；經過近一年的調查，NFL決定對該球隊罰款1000萬元，將這筆罰款捐給致力打擊職場霸凌、提升性別和族裔平等的慈善團體。

NFL的聲明表示，這些問題源於管理層，高層領導忽視不當行為，甚至參與其中，給球隊定下不良基調，該球隊人力資源不足，缺乏有效、一致的管理流程，沒有適當的投訴渠道，員工普遍生活在恐懼中，導致問題更複雜。

2020年7月「華盛頓郵報」(Washington Post)披露華盛頓橄欖球隊數十名女員工被騷擾或歧視，NFL因此啟動審查，近一年訪問了逾150名員工，球隊擁有者史奈德(Dan Snyder)也接受兩次訪談。

被懲處後，史奈德通過聲明表示，「我沒意識到問題如此嚴重，我允許了這種不良文化的存在和延續，作為球隊擁有人，我對此負責。」

史奈德承諾改善球隊環境和職場文化，包括增設投訴騷擾的渠道，懲戒不良行為，定期調查球隊環境，培訓員工，雇用更多女性和少數族裔，提升管理層的族裔多元及平等，授權人力資源和法律部門調查不當行為等。

該球隊也宣布史奈德妻子譚亞·史奈德(Tanya Snyder)將擔任聯合首席執行官(co-CEO)，與丈夫共同管理球隊，監督球隊的日常運營，代表參加所有比賽活動。

NFL將繼續審查該球隊新管理團隊的運作，要求該球隊在未來至少兩年要定期提交工作報告、球隊文化調查、員工投訴情況等。

NFL 性騷擾 歧視

上一則

台美產業線上研討 伊州爭取製造台灣晶片

下一則

馬斯克遷德州 竟租400平方呎「盒子屋」

延伸閱讀

釜山前市長性騷擾下屬 囚3年

釜山前市長性騷擾下屬 囚3年
涉性騷擾女研究生 華中科技大學教授張建偉遭停職

涉性騷擾女研究生 華中科技大學教授張建偉遭停職
賓州6/28撤口罩令 未打疫苗也可不戴

賓州6/28撤口罩令 未打疫苗也可不戴
葛謨性騷擾醜聞 高級顧問被約談

葛謨性騷擾醜聞 高級顧問被約談
NBA／連6場30分中斷 米契爾：踝傷不是藉口

NBA／連6場30分中斷 米契爾：踝傷不是藉口

熱門新聞

邁阿密機場29日因暴風雨打亂班機起降，許多乘客因趕不上轉機而必須排至少三小時隊等後更改新的班機。(安妮提供)

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

2021-07-01 11:41
14歲休士頓女孩Nevaeh Wade（右），接受自己可能活不久的事實後，列了自己的遺願清單。（FOX 26）

她才14歲坦然等候死亡 臨終遺願簡單卻有門檻

2021-06-28 17:57
一名被控偷窺狂的男子在Valero加油站遭對街的屋主槍傷。(ABC13截圖)

疑偷窺狂趴少女窗外自嗨 德州爸怒轟四槍

2021-06-29 18:19
休士頓槍手闖入住宅行刑式殺人案件，10歲女孩中槍後裝死求救。 (KHOU11畫面截圖)

爸媽妹妹遭屠殺 德州10歲女孩負傷裝死求援

2021-07-01 18:29
馬斯克在德州租的盒子屋由Boxabl生產。(Boxabl網頁)

影／馬斯克高調遷德州 竟租400呎「盒子屋」 看個透

2021-06-29 17:24
31歲的金奇上周到訪芝加哥卻被刺死，芝加哥警方25日表示嫌疑人已被捕。（馬里蘭大學提供）

刺死馬大女博士 芝加哥嫌疑人被捕

2021-06-25 15:45

精彩推薦

超人氣

更多 >
「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心
「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護
所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌

所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌
衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實
路邊狂吸黃花 她回家狂做惡夢 上網一查花名嚇傻

路邊狂吸黃花 她回家狂做惡夢 上網一查花名嚇傻