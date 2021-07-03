停教師職位被判違憲 勞登郡公校上訴

代表克洛斯的法律團隊要求維州最高法院駁回勞登郡公校的上訴，稱巡迴法院的裁定已有情緒明確的法律依據。（Alliance Defending Freedom提供）

北維州 勞登郡(Loudoun County)小學體育教師克洛斯(Byron Tanner Cross)，日前因拒絕按學生自認的性別相稱遭停職，維州巡迴法院上月裁定公校 作法違憲，應立即給克洛斯復職，勞登郡公校近日向維州最高法院上訴，稱克洛斯的作法讓許多學生和家長懼怕來學校，克洛斯的代表律師回應要求最高法院駁回公校上訴，稱維州巡迴法院的裁定已足夠清晰合理。

勞登郡公校教委5月就修改跨性別學生政策提案，要求學校教職員工必須接受並使用學生選擇的性別認同，里斯堡小學(Leesburg Elementary School)體育教師克洛斯在向教委表達意見時指，新提案將傷害學生，他也因該提案與自己的宗教信仰不符而無法照做。

勞登郡公校隨後將克洛斯停職，克洛斯6月提告公校，維州第20巡迴法院裁定勞登郡公校的作法違憲，且等同於噤聲他人，因此應立即讓克洛斯復職。

勞登郡公校不滿此裁定，近日向維州最高法院上訴，稱克洛斯公開發表意見後公校經歷「重大干擾」，「許多學生和家長很恐懼來學校，感到失望、受傷；勞登郡公校尊重所有教職的言論和宗教自由，但這些權利不能超越為學生創造良好的學習和成長環境。」

代表克洛斯的法律團隊 Alliance Defending Freedom 6月30日要求最高法院駁回上訴，「下級法院要求讓克洛斯復職的決定有明確清晰的法律依據，因此維州最高法院沒有理由接受這一上訴」，克洛斯的代表律師藍霍夫(Tyson Langhofer)指，公校試圖迫使克洛斯放棄任何反對意見並將其停職的作法，違反憲法和維州法律。

許多勞登郡家長和社區團體支持維護跨性別學生的權益，但反對者質疑相關政策會傷害學生，不少華人家長聲援克洛斯，維州共和黨州長後酸人洋基(Glenn Youngkin)此前也呼籲勞登郡公校撤回禁令， 讓克洛斯復工 。

近日全美多州就跨性別提案引發諸多討論，特別是在體育運動和醫療領域。