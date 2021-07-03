領先馬州州府 蒙郡調高最低時薪至15元

馬州 蒙郡(Montgomery)領先州府調漲最低時薪 ，1日起員工超過51名的商家最低時薪漲至15元，郡議會表示，該郡未等州府行動就先調漲薪資是為確保民眾利益，促進疫後的經濟恢復，也幫助商家招聘員工；不過有質疑聲指，低薪資的工作無法養家糊口，調漲後也會增加商家成本，且因無法提升社會購買力而對經濟恢復無明顯作用。

根據蒙郡新法，員工超過51人的商家最低時薪為15元，11至50人的商家為14元，十人以下為13.5元，蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)表示，15元只是一個正確薪資(right wage)，仍無法滿足民眾的生活需要，因此未來會繼續調漲。

蒙郡郡議會主席哈克(Tom Hucker)說，許多低收入 工作屬於必要行業，在疫情中起到重要作用，調漲最低時薪將促進經濟恢復，幫助較大規模的商家增聘員工，加速疫後生意恢復；蒙郡郡議員萊斯(Craig Rice)表示，郡府之所以沒有等待州府行動就先調漲時薪，是為確保每位蒙郡居民的生活質量都能進步且不落後於任何人。

郡長辦公室首席行政官馬達雷諾(Richard Madaleno)說，推動調漲法案之初，很多人認為15元的目標無法實現，但如今華府已將最低時薪調至15.2元，維州和馬州政府也分別計畫在2026年和2025年前達到最低時薪15元的目標，因此蒙郡的作法具有領導意義。

但有質疑聲指，低收入工作無法滿足一個家庭的基本生活需要，馬州眾議員莎蒂(Emily Shetty)結合自身經歷表示，她母親曾同時打三份工，領多份薪資仍無法養家糊口；此外也有反對者稱，低收入工作無法提高社會購買力，對經濟恢復的作用很有限，也會增加商家經營成本，徒增疫後壓力。