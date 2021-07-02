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維州費郡警局添「新血」 警犬布萊澤能嗅電子設備

記者張筠／維州報導
布萊澤能通過嗅覺搜查電子存儲設備，已協助多宗兒童色情案件的調查。（WJLA）
布萊澤能通過嗅覺搜查電子存儲設備，已協助多宗兒童色情案件的調查。（WJLA）

維州費郡警方近日迎來一隻擁有特殊技能的警犬布萊澤(Browser)，牠嗅覺靈敏，能搜查電子存儲設備，已協助偵辦多宗兒童色情案件、抓捕拐賣兒童的罪犯；近期牠也將協助附近郡市的警方搜查失蹤人口、調查凶殺案等；布萊澤是維州目前第二隻擁有此能力的警犬。

費郡警方重大犯罪和網路取證科長官卡洛爾(Ed O'Carroll)表示，新冠疫情爆發後，針對兒童的犯罪上升，包括兒童拐賣、強姦等，警方也收到社區民眾的許多投訴，因此增派人力物力打擊相關犯罪；而布萊澤是本地一家公司捐贈給警方，牠有其他警犬和警探沒有的技能，能以嗅覺搜查出電子存儲設備、發現物證，目前已協助多宗與兒童色情相關的調查。

費郡警長戴維斯(Kevin Davis)表示，布萊澤接受了大量的偵查訓練，能搜出SD存儲卡、手機、USB、SIM卡等各種電子物件，牠也將協助附近警局搜查失蹤人口、調查凶殺案、性侵犯、搶劫等案件，有助加快破案速度，給法庭審理提供有利物證。

費郡警方表示，布萊澤是維州僅有的、能搜查電子存儲物件的兩隻警犬之一，全美擁有類似布萊澤警犬的警局也不到20個。

布萊澤接受了大量的偵查訓練，能搜出SD存儲卡、手機、USB、SIM卡等各種電子物...
布萊澤接受了大量的偵查訓練，能搜出SD存儲卡、手機、USB、SIM卡等各種電子物件。（WJLA）
布萊澤是維州目前能通過嗅覺搜查電子存儲設備的第二隻警犬。（WJLA）
布萊澤是維州目前能通過嗅覺搜查電子存儲設備的第二隻警犬。（WJLA）

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