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維州馬州結束緊急狀態 完成接種者多數場合可免口罩

記者張筠／維州報導
馬、維州緊急狀態結束，完成接種者在多數場合不必戴口罩。（記者張筠 / 攝影）
馬、維州緊急狀態結束，完成接種者在多數場合不必戴口罩。（記者張筠 / 攝影）

馬州和維州分別在6月30日和7月1日結束長達15個月的緊急狀態(state of emergency)，部分規定和保護令撤銷，但也預留過渡期供民眾適應，華府緊急狀態將至少持續到7月25日；同時，衛生官員仍呼籲民眾防範變種病毒、積極接種疫苗，已完成接種者在兩州的多數場合可不戴口罩，但在搭乘大華府公共交通時仍要戴口罩。

緊急狀態結束後，維州房東不再有義務代表房客申請財務救濟項目，驅逐令也恢復執行，物業公司若要驅逐租戶，須向州府申請，45天後收到州府的答覆才可行動；有經濟困難的租戶仍可自行申請「維州租金救濟」(Virginia Rent Relief Program)。

馬州方面，州府給逾期駕照45天的寬限期(grace period)，醫療機構也有45天可逐漸恢復到正常作業；過去一年多來，馬州政府暫停了部分控制物價的法律，啟動應急小組以便調度資源，緊急狀態結束後，相關規定也將陸續恢復到疫情前的狀態。

華人聚居的馬州蒙郡(Montgomery)也跟隨州府進度，在7月1日結束從疫情爆發後試行的「公園飲酒」項目，因餐廳、酒吧都已正常開放，即日起民眾不能再到蒙郡的13個郡級公園喝酒。

雖然疫情相較一年多前已好轉並趨穩定，但變種病毒的威脅猶存，因此即便緊急狀態結束，大華府政府仍啟動專案小組，密切追蹤Delta等變種病毒的發展；衛生官員稱，讓更多民眾打疫苗是遏制變種病毒擴散的必要條件。

相鄰的華府則尚未結束緊急狀態，市長包瑟(Muriel Bowser)早前表示，考慮到大量商家和民眾仍需接受聯邦和市府救濟，市府決定緊急狀態至少持續到7月25日。

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