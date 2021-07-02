我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57.7%成人 完全接種疫苗

台增本土確診57例、15死 環南市場41確診尚未列

大華府都會區失業率 降至疫期最低

記者羅曉媛／華盛頓報導

新冠疫情導致以旅遊業為首的各行業的失業加劇，但隨著疫情好轉、經濟重啟，大華府都會區過去兩個月的失業率已回升到5%左右，維持在疫情以來的最低位。

聯邦勞工部數據顯示，大華府都會區在4月和5月的失業率均為5%，而去年4月和5月的失業率分別為9.4%和8.7%；今年4月至5月，大華府都會區也新增約1萬5400個工作崗位，之後有望回到疫情前3%的失業率水平。

而除去大華府都會區以外的維州其他地區，5月失業率為4.1%，比4月的3.9%稍增長，但也低於去年同期的8.6%；馬州5月失業率則降至6.1%，新增1萬1500份工作崗位，增長最快的行業包括醫療護理和教育服務。

此外，全美389個都會區在5月的失業率都低於去年同期，還有27個都會區的失業率不到3%；全美失業率最低的都會區是佛蒙特州的博林頓(Burlington)，失業率僅1.2%，其次為新罕布夏州的曼徹斯特(Manchester)，失業率為1.4%；全美失業率最高的都會區是亞利桑納州尤瑪(Yuma)，為17%。

若考慮人口因素，在51個人口超過100萬的都會區中，阿拉巴馬州伯明罕(Birmingham)和猶他州鹽湖城失業率最低，分別為2.6%和2.8%；洛杉磯和拉斯維加斯的失業率最高，分別為9.1%和8.9%。

疫情 華府 阿拉巴馬州

上一則

北卡性販運案件 夏樂地區最多

下一則

油罐車翻覆洩瀝青 蒙郡I-495封路

延伸閱讀

大華府暴雨天警報 持續到今晚8時

大華府暴雨天警報 持續到今晚8時
菲律賓塔爾火山噴發1公里高蒸氣羽流 警戒升級

菲律賓塔爾火山噴發1公里高蒸氣羽流 警戒升級
大華府國慶出遊估逾130萬人 將創新高

大華府國慶出遊估逾130萬人 將創新高
熱浪持續 大華府酷熱指數破105℉

熱浪持續 大華府酷熱指數破105℉
熱浪來襲 大華府連3天破90℉ 周三最熱

熱浪來襲 大華府連3天破90℉ 周三最熱

熱門新聞

位於佛羅里達州邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)瑟夫塞德市(Surfside)的一棟康斗公寓(condominium)，24日早晨突然倒塌，警方證實至少已3死，99人失聯。（美聯社）

佛州公寓倒塌 至少4死159人失聯 現場畫面曝光…

2021-06-24 06:18
邁阿密機場29日因暴風雨打亂班機起降，許多乘客因趕不上轉機而必須排至少三小時隊等後更改新的班機。(安妮提供)

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

2021-07-01 11:41
14歲休士頓女孩Nevaeh Wade（右），接受自己可能活不久的事實後，列了自己的遺願清單。（FOX 26）

她才14歲坦然等候死亡 臨終遺願簡單卻有門檻

2021-06-28 17:57
一名被控偷窺狂的男子在Valero加油站遭對街的屋主槍傷。(ABC13截圖)

疑偷窺狂趴少女窗外自嗨 德州爸怒轟四槍

2021-06-29 18:19
馬斯克在德州租的盒子屋由Boxabl生產。(Boxabl網頁)

影／馬斯克高調遷德州 竟租400呎「盒子屋」 看個透

2021-06-29 17:24
休士頓槍手闖入住宅行刑式殺人案件，10歲女孩中槍後裝死求救。 (KHOU11畫面截圖)

爸媽妹妹遭屠殺 德州10歲女孩負傷裝死求援

2021-07-01 18:29

精彩推薦

超人氣

更多 >
電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命
疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘
川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首
紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創
黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕

黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕