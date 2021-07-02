大華府都會區失業率 降至疫期最低

新冠疫情 導致以旅遊業為首的各行業的失業加劇，但隨著疫情好轉、經濟重啟，大華府 都會區過去兩個月的失業率已回升到5%左右，維持在疫情以來的最低位。

聯邦勞工部數據顯示，大華府都會區在4月和5月的失業率均為5%，而去年4月和5月的失業率分別為9.4%和8.7%；今年4月至5月，大華府都會區也新增約1萬5400個工作崗位，之後有望回到疫情前3%的失業率水平。

而除去大華府都會區以外的維州其他地區，5月失業率為4.1%，比4月的3.9%稍增長，但也低於去年同期的8.6%；馬州5月失業率則降至6.1%，新增1萬1500份工作崗位，增長最快的行業包括醫療護理和教育服務。

此外，全美389個都會區在5月的失業率都低於去年同期，還有27個都會區的失業率不到3%；全美失業率最低的都會區是佛蒙特州的博林頓(Burlington)，失業率僅1.2%，其次為新罕布夏州的曼徹斯特(Manchester)，失業率為1.4%；全美失業率最高的都會區是亞利桑納州尤瑪(Yuma)，為17%。

若考慮人口因素，在51個人口超過100萬的都會區中，阿拉巴馬州 伯明罕(Birmingham)和猶他州鹽湖城失業率最低，分別為2.6%和2.8%；洛杉磯和拉斯維加斯的失業率最高，分別為9.1%和8.9%。