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國慶煙火秀進場須安檢 未打疫苗者須戴口罩

記者羅曉媛／華盛頓報導
作為華府的國慶日傳統，國家廣場的煙火秀今年將回歸。（美聯社）
作為華府的國慶日傳統，國家廣場的煙火秀今年將回歸。（美聯社）

過去一年絕大多數遊行、音樂會、活動因疫情取消，而今年的國慶日煙火秀，將於7月4日(周日)晚9時9分重現華府國家廣場(National Mall)。

國家公園局表示，國慶日煙火將持續17分鐘，部分紀念館、設施及道路將因此關閉，要到國家廣場看煙火的訪客需遵守聯邦疾病防治中心的衛生指導，未完成疫苗接種必須繼續在室內及擁擠的室外戴口罩；若要坐地鐵或公車，則無論是否完成接種，都必須戴口罩。

國家廣場將在7月4日下午1時至晚9時開放多個入口供觀眾進場，入口處也設有安檢；入口包括：阿靈頓紀念大橋(Arlington Memorial Bridge)西側，西北23街與Henry Bacon Drive NW之間的憲法大道(Constitution Avenue NW)，憲法大道與西北17街，Madison Drive NW的西北15街，Jefferson Drive SW的西南14街，Maine Avenue SW與Raoul Wallenberg Place SW。

喬治華盛頓紀念公路(George Washington Memorial Parkway)沿線也有不少地方可欣賞煙火秀，包括位於維州阿靈頓的海軍陸戰隊戰爭紀念館(U.S. Marine Corps War Memorial)與荷蘭鍾琴(Netherlands Carillon)，Columbia Island/Lyndon Baines Johnson Memorial Grove，雷根國際機場北面的Gravelly Point，以及Daingerfield Island的Washington Sailing Marina/Indigo Landing Restaurant。

國慶日慶祝活動還包括事先錄製好的音樂會，由全能藝人凡妮莎．威廉斯(Vanessa Williams)主持，表演涵蓋流行、鄉村、藍調布魯斯和古典燈，將於煙火秀之前在美國公共電視網(PBS)播放。

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