吃美食、賞煙火 國慶好去處

煙火秀派對

名廚帕克(Wolfgang Puck)在華府 喬治城的牛排館「CUT」推出295元一人的家庭式屋頂賞煙火特別菜單，包括辣椒玉米麵包、燒烤牛排、白灼蝦、切片西瓜等夏日熱門菜，以及無限量供應的啤酒、紅酒、節日雞尾酒，地址：1050 31st St NW, Washington, DC 20007，訂桌：bit.ly/3x4iFz7。

華府The Wharf河濱的地中海風味餐館「La Vie」也提供在屋頂陽台觀賞煙火秀及波多馬克河美景的國慶日特別用餐服務，另有屋頂普通票每人59元；地址：88 District Square SW 5th floor, Washington, DC 20024，預定：bit.ly/3y4HCuj。

甘迺迪中心(Kennedy Center)的氛圍感戶外品酒花園「Victura Park」將推出首次國慶日活動，從中午12時持續至晚10時，免費入場，現場將提供燒烤食物、冰淇淋，以及台美混血名廚楊震宇(Erik Bruner-Yang)的特別餐，還有本地啤酒、紅酒和雞尾酒供購買，可帶上自己的野餐毯，位置先到先得；地址：2700 F St. NW Washington, DC 20566，詳情：victuraparkdc.com。

The Wharf河濱的異域風情酒吧「Tiki TNT」在7月4日晚8時開始煙火秀派對，門票每人50元，包括能欣賞煙火的座位、雞尾酒，以及一份燒烤晚餐。地址： 1130 Maine Ave SW, Washington, DC 20024，詳情：tikitnt.com。

趣味美食

華府聯合市場(Union Market)的美式牛排館「St. Anselm」將在7月4日上午10時30分至晚10時推出為期一天的燒烤，供應芝士漢堡、洋蔥香腸、西瓜沙拉、自製火箭冰棍等，以及35元的三分肉(meat-and-three)特價套餐。地址：1250 5th St NE, Washington, DC 20002。

名廚施洛(Michael Schlow)的美式餐館「Glover Park Grill」從7月4日中午12時起舉辦螃蟹盛宴，配菜包括玉米、涼菜、土豆沙拉等，食客也可點啤酒、雞尾酒或其他配菜，每人50元，每兩小時一場，訂票：bit.ly/3h2rbc7。地址：2505 Wisconsin Ave NW, Washington, DC 20007。

華府U街走廊名店「American Ice Company」從7月4日中午至晚上煙火秀結束期間舉辦社區戶外燒烤，Shaw區的餐館「Meats & Foods」將在現場供應西班牙辣香腸和雞肉香腸，酒水飲料還包括羅德島冰茶等，入場無需門票或預約。地址：917 V St NW, Washington, DC 20001。

假日早午餐

名廚散多瓦(Richard Sandoval)的燃木墨西哥餐館「dLeña」推出30元的「隨你吃喝」(all-you-can-eat-and-drink)早午餐，包括炸玉米餅(tacos)、蛋菜、酸橘汁醃吞拿魚等。地址：476 K St NW Suite D, Washington, DC 20001。

國會山附近的三明治店「Fight Club」將在7月4日和5日上午11時至下午3時供應早午餐，供應牛肉餅、烏拉圭牛排三明治、炸雞鬆餅、鮮蝦玉米粥等。地址：623 Pennsylvania Ave. SE, Washington, DC 20003。

白宮 附近的餐館「Immigrant Food」在周六、日供應「歡迎來到美國 」(welcome to America)薄煎餅，這款紅白藍主題的特色菜由紅鳳梨和藍莓點綴，加上一杯含羞草雞尾酒，套餐價25元。地址：1701 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20006。