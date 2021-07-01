國家廣場放煙火 華府封路一覽
華府國家廣場將在周日晚間放國慶煙火，國家公園局發布封路詳情，從7月4日上午6時至5日午夜12時，國家廣場附近路段車輛無法通過，從I-395進入東波多馬克公園的路段只在下午4時後開放。
封鎖路段：
阿靈頓紀念大橋(Arlington Memorial Bridge)與Arlington Memorial Circle到Lincoln Memorial Circle路段；
西北維吉尼亞大道南邊的Rock Creek Parkway到Lincoln Memorial Circle，匝道也無法使用；
從Rock Creek Parkway到 Lincoln Memorial Circle的Parkway Drive；
憲法大道(Constitution Avenue)到西北Lincoln Memorial Circle的西北Henry Bacon Drive；
西南獨立大道(Independence Ave SW)到Lincoln Memorial Circle的西南Daniel Chest French Drive；
進出Lincoln Memorial Circle的所有路徑和匝道；
從羅斯福紀念大橋(Theodore Roosevelt Memorial Bridge)到西北憲法大道、西南獨立大道、西南Ohio Drive的匝道，所有進城車流需改走E Street Expressway；
西北23街到西北15街的憲法大道；
西南獨立大道和憲法大道到Lincoln Memorial Circle的西南23街；
西北憲法大道到西南獨立大道的西北17街；
西南Homefront Drive；
西北憲法大道到西南獨立大道的西北15街；
西南Raoul Wallenberg Place到西南緬因大道(Maine Avenue)；
西南14街到23街的西南獨立大道；
西南23街到Inlet Bridge的西南Ohio Dr；
西北15街到3街的Madison Drive；
西南15街到3街的Jefferson Drive；
傑弗遜紀念堂到西南Ohio Drive的西南East Basin Drive；
西南Ohio Drive到西南獨立大道的West Basin Drive；
南北向George Washington Memorial Parkway到Memorial Avenue/Circle的匝道
北向維州110公路到Memorial Avenue/Circle的匝道；
維州27公路到Memorial Avenue/Circle的匝道；
14街大橋到羅斯福島的北向George Washington Memorial Parkway右車道。
國家公園局也發布地圖標註觀看煙火區域、不對公眾開放的區域等，詳情：bit.ly/3w8mou2。
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