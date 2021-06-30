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熊貓「小奇蹟」今夏滿1歲 已會站立

記者張筠╱華盛頓報導
今年8月將滿一歲的小奇蹟近日接受多種培訓，飼養員稱牠學習能力強。（國家動物園提供）
今年8月將滿一歲的小奇蹟近日接受多種培訓，飼養員稱牠學習能力強。（國家動物園提供）

疫情期間出生的華府熊貓寶寶「小奇蹟」今年8月將滿一歲，華府國家動物園(National Zoo)公布牠的成長動態，飼養員稱牠「學習能力強」，已能站立，近期也開始接受各種訓練。

小奇蹟2020年8月21日出生，今年5月首次和公眾實體見面，熊貓飼養員拉里(Mariel Lally)和麥可克勞克(Nicole MacCorkle)表示，小奇蹟近幾周開始各種訓練，近期已培養出抓取目標物的技能，牠對新鮮事物表現出好奇心，而且能自行站立。

小奇蹟(右)最近學會了站立。左為大熊貓媽媽美香。（國家動物園提供）
小奇蹟(右)最近學會了站立。左為大熊貓媽媽美香。（國家動物園提供）

飼養員說，她們一般先用手吸引小奇蹟的注意力，再緩慢指向天空，「小奇蹟就像牠的父母一樣，有很強的學習能力，看到手勢後就緩慢站起，只嘗試兩次就培養出站立技能。」

小奇蹟去年8月21日出生，已滿十個月。（國家動物園提供）
小奇蹟去年8月21日出生，已滿十個月。（國家動物園提供）

「只要牠在訓練中表現良好，就能獲得牠最愛的零食：地瓜」，飼養員表示，訓練也加深小奇蹟和訓練師、飼養員之間的信任，不同動作的訓練有助小奇蹟接受健康檢查；牠的訓練通常集中在上午，「一般熊貓媽媽到室外後，小熊貓會在室內繼續睡覺，但若我們讓小奇蹟到室外，牠也會主動到外面接受訓練。」

觀看小奇蹟的最新成長視頻：https://s.si.edu/3qABg3t。

飼養員表示訓練也加深小奇蹟和訓練師、飼養員的信任，不同動作的訓練也有助於小奇蹟接...
飼養員表示訓練也加深小奇蹟和訓練師、飼養員的信任，不同動作的訓練也有助於小奇蹟接受健康檢查。（國家動物園提供）

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