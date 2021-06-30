嚴管槍枝、擴大提前投票…維州多項新法7/1上路

新法要求各地方政府在提前投票期間設立選票投遞點，並要增設視覺輔助服務，保護各選民的權益。（記者張筠╱攝影）

維州 多項新法7月1日生效，包括嚴管槍枝、娛樂用大麻 合法、禁止警察使用人臉識別技術執法、廢除死刑、亂丟垃圾罰款翻倍等；州長諾譚(Ralph Northam)28日也簽新法優化提前投票 (early voting)流程，增加投票時間段、設立選票投遞點(drop-off locations)，為殘障人士投票提供便利等。

維州將禁止民眾在州府大樓附近持槍，並加強背景調查，禁止有家庭施暴紀錄者購買槍枝，有犯罪紀錄者在被定罪後的三年內不得擁有或轉運槍枝。

7月1日起維州21歲及以上者可使用最多1盎司的娛樂大麻，每戶人家最多可種植四株大麻；在沒有州府授權的情況下，執法機構及校園警察不得購買或使用人臉識別技術執法，但州警不受此法限制。

廢除死刑也是維州一大變化，目前維州僅有兩名男性死囚，新法之下，他們的刑期將被減為終身監禁，不得假釋；其他新法包括將亂丟垃圾的罰款從原來的250元翻倍至500元等。

今年是維州民主黨掌控州政府和州議會的第二年，民主黨指新法有助民眾更快從疫情中恢復，讓司法系統更公平完善，但共和黨稱部分新法將傷害小商家利益，增加能源消耗。

此外，諾譚28日簽署新法允許各郡市投票站在提前投票期間提供周日的投票時段，要求各地方政府設立選票投遞點，供投遞缺席選票(absentee ballots)，各投票站也必須增設特殊螢幕和標誌，確保視障人士或有特殊視覺需求的選民行使權利，允許有特殊健康需求的選民到登記選區之外的投票站投票，允許首次申請缺席投票的選民通過信件登記。