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山寨菜單 手寫價格…冒牌In-N-Out餐車現身華府

記者張筠／華盛頓報導
近日有華府民眾在國家廣場附近看到一輛掛有In-N-Out網站圖標的餐車，In-N-Out發言人證實該餐車是冒牌貨。（取自Reddit）
近日有華府民眾在國家廣場附近看到一輛掛有In-N-Out網站圖標的餐車，In-N-Out發言人證實該餐車是冒牌貨。（取自Reddit）

加州創辦並發展的漢堡店In-N-Out深受各地遊客歡迎，是美國民眾到加州必「打卡」的餐廳，不過最近華府街頭出現一輛冒牌的「In-N-Out」餐車，許多人信以為真；該餐廳發言人證實此為冒牌餐車，雖未表明In-N-Out會否進軍華府，但稱未來有計畫擴張到消費者興趣高的地區。

近日社群網站Reddit上一張「華府In-N-Out餐車」引起關注，有人在國家廣場(National Mall)附近看到一輛掛有In-N-Out網站圖標的餐車，山寨版菜單上列有該店經典的「雙層漢堡」(Double-Double)、芝士漢堡、薯條、奶昔，價格也是手寫。

許多人以為In-N-Out將進入華府甚至東岸地區，但加州的In-N-Out發言人證實，該餐車是冒牌貨，該店在華府沒有任何餐車，目前也沒進軍華府的計畫，也讓許多人感到失望。

不過該發言人表示，該店當前的擴張計畫主要集中在已有業務的州和地區，未來可能進一步擴張，特別是在消費者興趣高漲的地區。

In-N-Out是加州漢堡店的經典代表，與東海岸的Shake Shack等著名漢堡連鎖店相比各有特色，因此吸引不少消費者，是美國本地食客和各國遊客到加州必嚐的食物之一。

加州漢堡店In-N-Out深受各地遊客歡迎，是遊客在加州必「打卡」的餐廳。（In...
加州漢堡店In-N-Out深受各地遊客歡迎，是遊客在加州必「打卡」的餐廳。（In-N-Out提供）

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