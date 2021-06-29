馬州撥2500萬元 補助商家租金每月2500元

馬州 州長霍根(Larry Hogan)28日表示，馬州就業連續13個月增長，但推動疫後經濟恢復仍需更多努力，他同日啟動耗資2500萬元的「復甦計畫」(Project Restore)，旨在拯救各地中心路段或主要幹道因疫情 空置的門面，若接下門面開店做生意，可獲為期一年、每月2500元的租金 補助(rental grant)，以及最多25萬元的營業稅減免(sales tax rebates)。

「復甦計畫」將給投資或租用空置商業及零售空間的小商業主和商業開發商(commercial developers)提供經濟支援，透過租金補助和營業稅減免，幫助抵銷創業開銷，並帶動對空置空間的投資；過去六個月在空置門面新張或擴張業務，且該門面尚未生成營業稅收據的商家，以及雇員少於50人的小商業，均符合申請資格。

參與「復甦計畫」的商家將獲得一年最多25萬元的營業稅減免，其中商家將分兩類：第一梯隊包括巴爾的摩市和位於馬州148個「機會區域」(Opportunity Zone)的商家，最多獲兩年減免；第二梯隊則是餘下地區的商家，營業第一年將獲減免。

小商業申請人可獲每月最多2500元的租金補助，持續12個月，相當於最多3萬元的租金補助；領取補助後，需在該門店經營至少一年。

疫情以來，馬州為改善經濟已投入超過21億元；霍根表示，馬州決心強勢回歸，要讓經濟比之前更好。

「復甦計畫」詳情可見：dhcd.maryland.gov/ProjectRestore。