熱浪來襲 大華府連3天破90℉ 周三最熱

大華府 本周將迎新一波夏日熱浪 ，28日起連續三天氣溫超過華氏90度，加上濕熱將使酷熱指數 (heat index)超過100度，本周最熱的一天預計在周三(30日)。

氣象專家貝爾(Chuck Bell)說，「今年6月的氣溫原本和5月差不多，直到從前幾天開始，天氣熱得像在7月」，熱浪和濕熱在上周六入侵大華府，並將至少停留到本周四(7月1日)，屆時降雨的概率增加，氣溫也可能隨之下降。

大華府地區28日的氣溫持續在華氏90多度，酷熱指數則接近100度，下午更是高度濕熱，儘管仙納度山谷(Shenandoah Valley)附近的州際81號公路走廊可能有雷陣雨，但大華府地區當日降雨機率只有二成左右。

本周二(今)也是類似的濕熱天，日間最高溫能在華氏90度至95度，酷熱指數同樣接近100度；本周三將是本周最熱的一天，華府市中心地段氣溫接近華氏100度；貝爾說，這還是沒算上酷熱指數的數據，當日降雨概率僅三成，到周四則增至六成。

貝爾表示，冷鋒將在本周稍晚嘗試打破這一熱浪，但這類夏季冷鋒來到東海岸之後，往往會減速，所以暫時無法確定是周四還是周五抵達大華府；若周四晚間能有雷陣雨，氣溫可能在華氏90度左右，冷鋒也可能在本周五、周六帶來幾場暴風雨，屆時在周末下午的最高溫可能降至華氏80度至85度。