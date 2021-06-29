標誌披薩窯烤爐被偷 店主祭免費派對求抓賊

Pizzeria Paradiso以一座巨型可移動烤爐為標誌，外觀顯眼，也為各類活動提供餐飲服務，但去年4月被偷。（Pizzeria Paradiso提供）

華府 pizza店「Pizzeria Paradiso」以一座巨型可移動烤爐為標誌，不僅外觀顯眼，還能滿足各類活動、狂歡節的飲食和服務需求，但去年4月被偷，影響該店生意，店主追蹤未果，近日卻有顧客表示在街上看到那座烤爐，店主懷疑有人冒充該店做生意，尋求社區協助，將為提供線索的民眾舉行免費pizza派對。

Pizzeria Paradiso的烤爐以亮眼的橘色為底，上面印有藍色店名，這座價值3萬元的烤爐2019年成為該店的經典標誌，也因可移動而出現在各類活動上，不過去年疫情 爆發後不久，一輛皮卡某天從停車庫偷走了這座3500磅的烤爐，監控錄像顯示偷竊全程不到三分鐘。

經過一年多的追蹤和調查，店主葛蕾絲(Ruth Gresser)以為案件沒有下文，打算放棄，但近日有顧客到店內用餐時提及此事，表示在馬州 蒙郡(Montgomery)的Wheaton附近看到一輛卡車拖著那座烤爐，以為該店到馬州拓展生意，重新引起葛蕾絲關注。

烤爐被盜後，葛蕾絲曾聯絡總部再做一個烤爐，希望不影響原來的生意；她也非常好奇小偷對烤爐的興趣何在，「畢竟是一個龐然大物，在路上很容易被發現，若沒變賣兌現，為何消失許久後又出現在街頭？」

葛蕾絲表示，不論小偷目的為何，都希望社區能協助她找回烤爐，她將為提供線索的民眾舉行一場免費的pizza派對；有線索可聯絡警方，並電郵Pizzeria Paradiso([email protected])。