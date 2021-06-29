我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57%成人 完全接種疫苗

疫苗充足 佛奇：美國人可能不需要打AZ

標誌披薩窯烤爐被偷 店主祭免費派對求抓賊

記者張筠／華盛頓報導
Pizzeria Paradiso以一座巨型可移動烤爐為標誌，外觀顯眼，也為各類活動提供餐飲服務，但去年4月被偷。（Pizzeria Paradiso提供）
Pizzeria Paradiso以一座巨型可移動烤爐為標誌，外觀顯眼，也為各類活動提供餐飲服務，但去年4月被偷。（Pizzeria Paradiso提供）

華府pizza店「Pizzeria Paradiso」以一座巨型可移動烤爐為標誌，不僅外觀顯眼，還能滿足各類活動、狂歡節的飲食和服務需求，但去年4月被偷，影響該店生意，店主追蹤未果，近日卻有顧客表示在街上看到那座烤爐，店主懷疑有人冒充該店做生意，尋求社區協助，將為提供線索的民眾舉行免費pizza派對。

Pizzeria Paradiso的烤爐以亮眼的橘色為底，上面印有藍色店名，這座價值3萬元的烤爐2019年成為該店的經典標誌，也因可移動而出現在各類活動上，不過去年疫情爆發後不久，一輛皮卡某天從停車庫偷走了這座3500磅的烤爐，監控錄像顯示偷竊全程不到三分鐘。

經過一年多的追蹤和調查，店主葛蕾絲(Ruth Gresser)以為案件沒有下文，打算放棄，但近日有顧客到店內用餐時提及此事，表示在馬州蒙郡(Montgomery)的Wheaton附近看到一輛卡車拖著那座烤爐，以為該店到馬州拓展生意，重新引起葛蕾絲關注。

烤爐被盜後，葛蕾絲曾聯絡總部再做一個烤爐，希望不影響原來的生意；她也非常好奇小偷對烤爐的興趣何在，「畢竟是一個龐然大物，在路上很容易被發現，若沒變賣兌現，為何消失許久後又出現在街頭？」

葛蕾絲表示，不論小偷目的為何，都希望社區能協助她找回烤爐，她將為提供線索的民眾舉行一場免費的pizza派對；有線索可聯絡警方，並電郵Pizzeria Paradiso([email protected])。

馬州 疫情 華府

上一則

芝植物園將採浮動式收費 提前訂票更省錢

下一則

阿德勒天文館「星際秀」等周末活動回來了

延伸閱讀

抖音號召 新州海灘派對數千人湧入

抖音號召 新州海灘派對數千人湧入
列治文市父親節派對槍響 至少3死5傷

列治文市父親節派對槍響 至少3死5傷
披薩沒這麼圓？小心可能是店員偷吃了你一片

披薩沒這麼圓？小心可能是店員偷吃了你一片
槍手車上掃射派對！屋崙5人受傷

槍手車上掃射派對！屋崙5人受傷

槍手車上瞄準派對！舊金山屋崙5人受傷

槍手車上瞄準派對！舊金山屋崙5人受傷

熱門新聞

位於佛羅里達州邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)瑟夫塞德市(Surfside)的一棟康斗公寓(condominium)，24日早晨突然倒塌，警方證實至少已3死，99人失聯。（美聯社）

佛州公寓倒塌 至少4死159人失聯 現場畫面曝光…

2021-06-24 06:18
31歲的女博士生金奇，不幸遭殺害。(馬里蘭大學)

馬州31歲女博生訪芝 慘遭當街刺殺 疑流浪漢殺人行搶

2021-06-21 11:31
14歲休士頓女孩Nevaeh Wade（右），接受自己可能活不久的事實後，列了自己的遺願清單。（FOX 26）

她才14歲坦然等候死亡 臨終遺願簡單卻有門檻

2021-06-28 17:57
31歲的金奇上周到訪芝加哥卻被刺死，芝加哥警方25日表示嫌疑人已被捕。（馬里蘭大學提供）

刺死馬大女博士 芝加哥嫌疑人被捕

2021-06-25 15:45
距離鄭冰家步行約五分鐘的一戶住宅，被龍捲風夷為平地。(Linda Xu提供)

芝華人午夜龍捲風驚魂：警報狂響 房子搖晃如世界末日

2021-06-21 16:42
德拉瓦州今年夏季螃蟹售價高漲，饕客恐更難在餐廳找到螃蟹大快朵頤，或者就算找到了，帳單金額可能也不會太親民。(Getty Images)

螃蟹成本翻3倍 德拉瓦餐廳紛漲價

2021-06-23 14:12

精彩推薦

超人氣

更多 >
阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備
打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子
歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲

歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲
Delta病毒 紐約市傳播加速

Delta病毒 紐約市傳播加速
宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳

宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳