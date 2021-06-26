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霍根宣布提早停發失業救濟 馬州維權團體提告

記者張筠／馬州報導
霍根本月初宣布7月3日將停發每周300元的聯邦流行病失業補助，但引發爭議和官司。（州長辦公室提供）
霍根本月初宣布7月3日將停發每周300元的聯邦流行病失業補助，但引發爭議和官司。（州長辦公室提供）

馬州州長霍根(Larry Hogan)本月初宣布從7月3日起停發每周300元的聯邦流行病失業補助，鼓勵民眾積極求職，但引起不滿，巴爾的摩維權團體「失業工人工會」(Unemployed Workers Union)24日向巴爾的摩市巡迴法院提告，稱此舉將讓許多民眾生活困難，要求法官阻止霍根政府這一決定，並要求馬州勞工廳提高處理失業申請的效率。

美國國會授權的聯邦流行病失業補助原定發放至9月，但近日全美包括霍根在內的20多名共和黨籍州長決定提前終止該計畫，原因是經濟復甦，疫苗接種率上升，州府鼓勵民眾積極求職，避免失業者安於現狀，也為改善餐飲等行業人力匱乏又招不到員工的問題。

但該決定一宣布就引發爭議，反對者稱這與政治掛鈎，也有不少民眾抱怨育兒、養老等經濟壓力無法在短期內解決，「失業工人工會」24日提告霍根政府，稱此舉將讓很多人「難以生存」，他們的房、車被抵押，「300元是不少失業民眾的唯一經濟來源。」

該工會要求法官阻止霍根政府的決定，繼續發放失業救濟金，此外他們也要求馬州勞工廳(Department of Labor)及時處理失業申請，給從未收到補貼的失業民眾提供救濟，他們抱怨州府當前作業拖沓，系統漏洞多，許多民眾申請救濟遲遲未得答覆或任何補貼。

截至發稿前，霍根辦公室對此未予任何評論。

霍根在本月稍早時表示，提前停發聯邦失業救濟是為刺激經濟，解決部分行業因人力不足無法恢復正常運作的問題，但代表失業民眾提告霍根的律師薩摩菲爾德(Alec Summerfield)指，霍根此舉是在逼迫民眾去從事低收入工作(low-paying jobs)，「這無法提高購買力，也不會推動經濟發展。」

除了提早停發聯邦失業救濟，霍根政府也計畫恢復失業申請須提供正在求職證明的規定，避免民眾試圖倚靠救濟度日；州府在疫情爆發後暫停了該規定。

州長辦公室指，自2020年3月至今，馬州以逾120億元給超過73萬位失業民眾提供補助。

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