台頑千禧世代 僑界青年系列座談吸睛

非營利組織「台頑千禧世代」聯合華府僑教中心舉辦兩場座談，話題包括「保養不用等到30歲」和「打造親子悅讀天地」。(主辦方提供)

非營利組織「台頑千禧世代」(Millennial Global Youth，簡稱MGY)為鼓勵大華府 僑界青年參與僑社活動，日前與華府僑教中心共同舉辦兩場「大華府地區僑界青年系列座談」，第一場由台灣 同鄉會前會長陳思穎主講「保養不用等到30歲」，第二場由康乃爾大學心理人類學博士吳一凡主講「打造親子 悅讀天地」，兩場座談共吸引來自美國各地及台灣的逾200人。

在首場講座中，陳思穎風趣提醒：「少壯不保濕，老大徒保養」，講述年輕開始保養的重要性，並傳授季節交替時不變「薄臉皮」，以及如何讓肌膚「油油亮亮，閃閃動人」的小秘方；她也依據台灣人的膚質，總結出移民到美洲大陸型氣候後的保養重點，活動引來不少線上聽眾交流私房保養心得，討論熱烈。 非營利組織「台頑千禧世代」聯合華府僑教中心舉辦兩場座談，話題包括「保養不用等到30歲」和「打造親子悅讀天地」。(主辦方提供) 非營利組織「台頑千禧世代」聯合華府僑教中心舉辦兩場座談，話題包括「保養不用等到30歲」和「打造親子悅讀天地」。(主辦方提供)

第二場講座的主講人吳一凡是Usborne Books & More的童書顧問，因孩子的緣故接觸童書，並在臉書開了童書團購「Dr. Wu推薦群」(bit.ly/3qnEVRS)，推動兒童及少年教育與親子成長課程。吳一凡解釋「悅讀」的緣由，並說明「專注力」是學習的基礎，親子共讀應強調孩子閱讀理解力、讀後表達力、聯想力的訓練，尊重孩子、聆聽他們的表達，讓他們選書、選玩具，用自己的方法玩玩具，以自己的步調學習與成長。 非營利組織「台頑千禧世代」聯合華府僑教中心舉辦兩場座談，話題包括「保養不用等到30歲」和「打造親子悅讀天地」。(主辦方提供) 非營利組織「台頑千禧世代」聯合華府僑教中心舉辦兩場座談，話題包括「保養不用等到30歲」和「打造親子悅讀天地」。(主辦方提供)

台頑千禧世代是非政治非宗教非營利組織， 旨在融合協助大眾認識異國文化，促進社會和諧，並經由青少年參與各類節慶與文化交流活動，以學習新知、提升領導能力，臉書專頁：bit.ly/3d6bTRt。