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滑板充電釀火災 維州7人無家可歸 損失逾71萬元

記者張筠 / 維州報導
勞登郡一戶人家近日給電動滑板充電，但因電池有瑕疵而引發二級火災，導致逾71萬元的損失，七人無家可歸。（勞登郡消防局提供）
勞登郡一戶人家近日給電動滑板充電，但因電池有瑕疵而引發二級火災，導致逾71萬元的損失，七人無家可歸。（勞登郡消防局提供）

維州勞登郡(Loudoun)一戶人家近日給電動滑板充電，但因電池有瑕疵而引發二級火災，導致逾71萬元的損失，七人無家可歸，勞登郡消防員提醒，尤其夏日氣候炎熱時，給電子產品充電要格外謹慎，包括定期檢查電器壽命，充電時發現異味或煙霧要立即切斷電源，避免用非原裝裝置充電，勿將正在充電的電器放在沙發或床上，防止溫度升高而走火。

勞登郡警方表示，21日下午3時接到多人報案，斯特林市(Sterling)Ashcroft Terrace附近一棟三層的聯排房屋(townhouse)失火且冒濃煙，經過相鄰郡市的若干消防隊救援，無人嚴重受傷，兩位居民輕微吸入煙霧但無大礙，另有一名勞登郡消防員被燙傷送醫治療。

勞登郡消防員表示，該事故由一個正在充電的電動滑板(electric scooter)所致，最終導致71萬2272元的損失，包括相鄰房屋損失的3萬元，共有七人失去住所，接受紅十字會的救助。

消防局已在篩查引發火災的滑板電池型號，消費者安全委員會(Consumer Product Safety Commission)也在跟進調查；勞登郡消防局提醒民眾，充電時一旦發現異味、電器變色或變形、有異常高溫、漏氣或奇怪聲響，須立即切斷電源，電器遠離易燃物品，並撥打911。

其他電器安全使用建議包括，使用原裝充電線和充電設備，隨時留意正在充電設備的狀態，避免過度充電，若電器溫度較高，須冷卻後再充電，避免走火，不要將正在充電的產品放在沙發或床上，防止電器附近空氣不流通而致升溫走火，避免電池被太陽直射，也不要將電子產品留在溫度較高的車內。

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