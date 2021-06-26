Uber Eats與華府檢方和解：App標明收費細則

疫情爆發後，Uber Eats等外送平台變得更受歡迎，但部分外送公司私自增加外送費，傷害消費者利益，也讓小商家的發展更艱難。（記者張筠/攝影）

華府 檢察長拉辛(Karl Racine)近日宣布，Uber Eats與華府、賓州 檢方和解，同意在App 上標明所有費用，包括與餐廳的差價、Uber Eats收取的外送費用、最後的總價，提高信息透明度，保護消費者權益。

疫情爆發後，Uber Eats、DoorDash、Postmates等外送平台變得更受歡迎，但部分外送公司私自增加外送費或沒有註明定價細節，傷害消費者利益，也讓小商家的發展更艱難，多州政府因此整頓外送環境，要求外送公司制定更透明的規定，保護消費者和餐館權益。

Uber Eats近日與華府、賓州檢察長達成協議，根據拉辛的聲明，Uber Eats須在App上標明所有款項，明確告知消費者通過Uber Eats訂餐與直接到餐館消費的具體差價，差價將顯示在確認訂單即將付款的界面，此外Uber Eats也要寫明外送費用。

拉辛「強烈建議所有外送平台學習Uber Eats的作法(提高信息透明)，否則可能面臨市府的審查」；賓州檢察長夏皮羅(Josh Shapiro)也表示，隱藏費用會傷及消費者權益，並導致行業不公平競爭，「很高興Uber Eats願意配合，提高信息透明度。」

Uber公司的一名發言人表示，商家一般能在Uber Eats上為自己的菜品定價，該公司希望給合作商家提供一定靈活度，因此有時候商家在Uber Eats上的定價與他們在店內的定價不同，相關條款有列在Uber Eats的App、網站和所有用戶條款中；現在Uber Eats與華府、賓州檢察長辦公室合作，把與價格相關的所有信息清晰列出，進一步提高信息透明。

此外在收到部分餐館業主的反饋後，Uber Eats近日也修改了與商家合作的協議，讓更多商家明確了解他們在Uber Eats平台上的定價可與在店內不同。

華府和賓州檢察長提醒民眾，通過外送平台訂的餐點費用一般都會比直接在餐廳消費高，過大或過重的訂單也可能會有額外費用，高峰時段訂餐的價錢也會浮動。