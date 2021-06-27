波特那&蘇爾律師事務所 專精DUI/DWI案件 (上)

波特那&蘇爾律師事務所專業團隊及中文法律助理，竭誠為您服務。

波特 那&蘇爾律師事務所(Portner & Shure, P.A.)服務華府25年，法律經驗豐富，已經為無數客戶，取得了合理賠償。該律師事務所專精案件包括交通事故、人身傷害、刑事訴訟、工傷、醫療訴訟及移民咨詢等。律師事務所有專人與保險公司連繫，精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語，幫您對外交涉，免費給予您諮詢。現在，跟大家探討DUI/DWI案件。

如果您已受到DUI/DWI影響下駕駛，該怎麼辦？

受DUI/DWI影響不僅是交通罰單，而且是嚴重的犯罪行為，DUI的刑事定罪可以永遠改變您的生活。您可能會失去駕駛資格，或者失去工作或自由。每次您在使用毒品或酒精後駕駛，都將面臨坐牢、罰款，和可能對周圍人員造成傷害或死亡的悲劇性風險。

如果您被控DUI或DWI，則需要一位經驗豐富的刑事辯護律師，來幫助您在案件中取得最佳結果。請與Portner＆Shure經驗豐富的馬州 、維州 或華盛頓特區DUI / DWI律師進行諮詢。不用擔心語言問題。我們員工中包括講普通話和廣東話的律師助理，我們為在北維州、巴爾的摩、以及馬州各縣面臨DUI / DWI麻煩的客戶提供説明。

酒醉駕駛（DUI）:這個比較嚴重的罪行編纂於交通法的21-902（a)(1)，即在有酒精影響下駕車，如果被告提供給警方的血液或者呼吸測試中酒精含量讀數為0.08或者高於0.08的話，這就會有一個很充分的推理，就是這個司機是在酒後駕車。在有影響因素的情況下駕車是法定的輕罪，會處予一年的監獄刑罰或者$1000美金的罰款，同時可能扣 12分，並有可能吊銷駕車執照或者駕車的權利。

酒後駕駛（DWI）:這個比較輕的罪行是編纂於交通法的21-902(B)(1)，在有酒精的影響下駕車通常被簡稱為DWI，在駕車者的血液或者呼吸裡進行酒精測試，其讀數為0.07， 這可以初步認為這個人有酒精的影響，酒後駕車是一個法定的輕罪，最高刑罰為兩個月的監禁或罰款$500美元，同時可能扣 8分，並有可能吊銷駕車執照或者駕車權利。

有些人普遍地誤解，認為DWI就是酒醉駕車，是一種比較嚴重的罪行。這一誤解的結果導致許多人很混淆，為此立法機關降低了法律的限制，酒精測試為從0.08-0.10被推定為有罪。(由於篇幅所限，下次再續談DUI/DWI案件)

波特那&蘇爾律師事務所的處理DUI/DWI案件的律師經驗豐富，聘請一位經驗豐富的律師陪伴在身邊至關重要，立即致電：馬州：301-854-9000；維州：703-916-1227，或上中文網站：www.ChineseAccidentAttorney.com與波特那&蘇爾律師事務所聯繫，免費諮詢您的案件。律師事務所擁有精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語的工作人員。波特那&蘇爾律師事務所獲得Google Reviews 五星的好評，可見其服務獲得大家的肯定及讚賞。