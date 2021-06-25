我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美56.2%成人 完全接種疫苗

台本土確診增76例、5死 確診降回雙位數

公路奇蹟 華府天橋坍塌 無嚴重傷亡

記者張筠／華盛頓報導
華府23日突發人行天橋坍塌事故，導致DC-295號公路部分路段雙向封閉逾13小時。（華府消防局提供）
華府23日突發人行天橋坍塌事故，導致DC-295號公路部分路段雙向封閉逾13小時。（華府消防局提供）

華府23日突發人行天橋坍塌事故，導致DC-295號公路部分路段雙向封閉逾13小時，華府警方24日稱此為「DC-295公路上的奇蹟」，因事故未致嚴重傷亡，現場清理進度也比預計更快；這也促使華府官員調查市內道路及橋樑安全，發現坍塌天橋在最近一次檢測中被評「需要維修」。

根據華府警方報告，一輛卡車從附近的混凝土工廠離開後駛上DC-295公路，但根據卡車司機的說法，他因忘記降低車架，通過時撞到Kenilworth大道的人行天橋導致橋體鬆動，最終坍塌；該卡車司機暫未面臨指控，調查仍在進行。

警方表示，事故險些造成嚴重傷亡，一輛BMW轎車衝撞到護欄，並被一大塊橋體殘骸砸中，另一輛Honda Accord轎車也被天橋上的路牌砸中，與後面的一輛皮卡追尾，但所幸連環車輛事故僅五人受傷，且無生命危險。

DC-295公路受影響路段原定關至24日晚10時，但市府消防與急救隊的清理進度順利，24日凌晨1時就重開道路，警方稱此為「DC-295公路的奇蹟」(Miracle on DC-295)。

此事故導致華府多條交通要道受阻，市府也推進對市內道路和橋樑安全的檢查，顯示坍塌天橋在最近一次檢測中僅得四分(最高九分)，即「需要維修」；華府交通局(DDOT)首席行政官卡爾里(Saesha Carlile)表示，市府過去八年重點提升橋樑安全，四分並非指橋樑不安全，而是指導市府進入新的維修流程，包括集資、額外檢查、設計、規畫維修範圍、確認是全部維修或部分更新等。

負責公共安全的副市長葛來德(Chris Geldart)說，市府目前以兩年為周期檢查所有的橋樑，23日坍塌的天橋在5月的檢測中被評四分，市府已在規畫維修；該人行天橋1956年修建，至今沒有過大規模翻修。

華府消防局和警方24日清理完事故現場，當天凌晨1時DC-295號公路重開。（華府...
華府消防局和警方24日清理完事故現場，當天凌晨1時DC-295號公路重開。（華府消防局提供）
天橋坍塌事故未造成嚴重傷亡，事故現場清理迅速，警方稱此為「DC-295號公路上的...
天橋坍塌事故未造成嚴重傷亡，事故現場清理迅速，警方稱此為「DC-295號公路上的奇蹟」。（華府消防局提供）

華府 檢測 Honda

上一則

包圍拜登助選巴士 7名川粉遭求償、德州警方恐被提訴

下一則

休士頓福遍縣 5人確診Delta病毒

延伸閱讀

華府小費工漲薪案重起 爭基本工資匹配最低時薪列公投

華府小費工漲薪案重起 爭基本工資匹配最低時薪列公投
洛城10號高速路大卡車逆向竄逃 警陸空開火1死

洛城10號高速路大卡車逆向竄逃 警陸空開火1死
卡車載貨過高撞塌人行天橋 DC-295部分路段雙向封閉

卡車載貨過高撞塌人行天橋 DC-295部分路段雙向封閉
至少6人受傷 華府人行天橋坍塌 卡車柴油洩漏

至少6人受傷 華府人行天橋坍塌 卡車柴油洩漏
疫後學習 華府學生興起「遊牧」讀書 咖啡廳、餐館成熱門地點

疫後學習 華府學生興起「遊牧」讀書 咖啡廳、餐館成熱門地點

熱門新聞

剛取得密大雙碩士的王菊涵不幸溺斃。(王菊涵臉書)

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留學生 玩槳板意外溺斃

2021-06-17 16:57
31歲的女博士生金奇，不幸遭殺害。(馬里蘭大學)

馬州31歲女博生訪芝 慘遭當街刺殺 疑流浪漢殺人行搶

2021-06-21 11:31
大賣場的牛肉價格持續上漲。(特派員黃惠玲/攝影)

大賣場牛肉漲不停 三餐在家煮 開銷一路飆

2021-06-17 13:16
芝加哥警察局公布刺傷三位民眾並對一亞裔出言威脅槍殺的女性嫌犯相片。(芝加哥警局提供)

非裔女芝北華埠當街威脅「要槍殺亞洲人」 另刺傷1亞裔

2021-06-18 11:03
距離華埠不遠的墨西哥藝術館獲得史考特800萬元捐款。(藝術館臉書)

UIC獲史上最大筆捐款 貝佐斯前妻慨贈4000萬

2021-06-18 02:12
距離鄭冰家步行約五分鐘的一戶住宅，被龍捲風夷為平地。(Linda Xu提供)

芝華人午夜龍捲風驚魂：警報狂響 房子搖晃如世界末日

2021-06-21 16:42

精彩推薦

超人氣

更多 >
佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…

佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…
新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光

新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光
紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處
全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成

全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成
佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯

佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯