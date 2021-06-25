公路奇蹟 華府天橋坍塌 無嚴重傷亡

華府23日突發人行天橋坍塌事故，導致DC-295號公路部分路段雙向封閉逾13小時。（華府消防局提供）

華府 23日突發人行天橋坍塌事故，導致DC-295號公路部分路段雙向封閉逾13小時，華府警方24日稱此為「DC-295公路上的奇蹟」，因事故未致嚴重傷亡，現場清理進度也比預計更快；這也促使華府官員調查市內道路及橋樑安全，發現坍塌天橋在最近一次檢測 中被評「需要維修」。

根據華府警方報告，一輛卡車從附近的混凝土工廠離開後駛上DC-295公路，但根據卡車司機的說法，他因忘記降低車架，通過時撞到Kenilworth大道的人行天橋導致橋體鬆動，最終坍塌；該卡車司機暫未面臨指控，調查仍在進行。

警方表示，事故險些造成嚴重傷亡，一輛BMW轎車衝撞到護欄，並被一大塊橋體殘骸砸中，另一輛Honda Accord轎車也被天橋上的路牌砸中，與後面的一輛皮卡追尾，但所幸連環車輛事故僅五人受傷，且無生命危險。

DC-295公路受影響路段原定關至24日晚10時，但市府消防與急救隊的清理進度順利，24日凌晨1時就重開道路，警方稱此為「DC-295公路的奇蹟」(Miracle on DC-295)。

此事故導致華府多條交通要道受阻，市府也推進對市內道路和橋樑安全的檢查，顯示坍塌天橋在最近一次檢測中僅得四分(最高九分)，即「需要維修」；華府交通局(DDOT)首席行政官卡爾里(Saesha Carlile)表示，市府過去八年重點提升橋樑安全，四分並非指橋樑不安全，而是指導市府進入新的維修流程，包括集資、額外檢查、設計、規畫維修範圍、確認是全部維修或部分更新等。

負責公共安全的副市長葛來德(Chris Geldart)說，市府目前以兩年為周期檢查所有的橋樑，23日坍塌的天橋在5月的檢測中被評四分，市府已在規畫維修；該人行天橋1956年修建，至今沒有過大規模翻修。