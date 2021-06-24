北維勞登郡公校公聽會變鬧劇 1人被捕

北維州勞登郡公校教委的例行會議因爭議話題演變成失序鬧劇。(路透)

北維州勞登郡(Loudoun County)公校 教委22日晚舉辦例行公聽會，卻因反對批判性種族理論(CRT)入課程，以及改動跨性別學生政策的聲浪過大，演變成失序的鬧劇；警方因擾亂治安並拒捕在現場逮捕一人，另有一人被開擅闖罰單。

當晚與會的社區民眾主要針對兩個爭議話題發聲，包括抗議學校增加判性種族理論課程，以及改動跨性別學生政策，期間只要有人對這兩項議題發表看法，聽眾就會以共鳴式呼聲響應，公校教委主席謝莉丹(Brenda Sheridan)反覆警告現場公眾聲音過大、擾亂會議，並被迫休息五分鐘，但失序狀態並未改善，教委只得表決終止接受公眾意見(public comment)的流程。

勞登郡公校早前根據維州教育 廳有關跨性別學生的最新政策提案，要求各校在「不提供任何證據」的前提下，接受學生偏好的性別認同，教師必須使用學生選擇的性別認同；規定學校應允許學生根據他們的性別認同，進出廁所、衣帽間(locker room)、更衣室等設施，或參加特定性別的項目和活動。

當晚也有家長學生對此變動表示擔憂，例如公校教委在做決定時並未聽取民意，也未考慮其他學生的隱私等。

一名女學生發言說，除了對於自身感覺是女孩的男孩，與自認是男孩的男孩沒有區別，「但這些感覺的不同並不是我們區分廁所的原因，我們是因為生理上的不同才區分廁所，把那些不願意和男孩一同使用廁所或馬桶的女生稱作『偏執狂(bigots)』是殘忍且錯誤的。」她表示，女廁所的並不是為了驗證誰的身分而存在。

與此同時，抗議學校納入判性種族理論的家長也以各種標語表達不滿，他們指責勞登郡公校是在給孩子教授「種族歧視 在美國是系統性和結構性的」，表示教育並非教條式灌輸，不能通過教授種族主義來停止種族歧視。

公校教委預計到8月再就相關提案表決，謝莉丹在會後表示，不能對這種擾亂教委會議秩序的行為置之不理，並指「狗哨政治(Dog-whistle)不會拖延我們的工作，我們不會退縮，仍會繼續為學生的權利奮鬥、專注公平。」